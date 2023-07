> Kommunaler Spitzenverband sieht Vier-Tage-Woche skeptisch

In letzter Zeit wird immer öfter über eine Vier-Tage-Woche diskutiert. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat Zweifel an dem Modell - zumindest auf kommunaler Ebene. In vielen Bereichen sei eine Reduzierung der Arbeitstage dort nicht möglich.