Veränderung als Chance: Deutschland soll von Erlangen lernen

Hoher Besuch in Erlangen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich hier Startups und Unternehmen der Medizintechnik-Branche angesehen. Denn von dieser könne Deutschland viel lernen. Etwa dass man die anstehenden gesellschaftlichen Veränderungen, die Transformation, nicht als Gefahr begreift, sondern sie auch als Chance wahrnimmt.

Steinmeier besucht Startups …

Erster Programmpunkt für den Bundespräsidenten: ein Besuch beim Medical Valley EMN. Der Verein umfasst rund 270 Unternehmen und Forschungseinrichtungen der Medizintechnik-Branche, darunter auch viele Startups. Mit diesem "Spitzen-Cluster" gilt die Region zwischen Nürnberg und Forchheim als die Vorzeigeregion der Branche in ganz Europa. Steinmeier interessierte sich aber nicht nur für die großen Konzerne, wie Siemens Healthineers. Er informierte sich bei seinem Besuch auch über ausgewählte Startups. Eines etwa, das die Versorgung von Parkinson-Patientinnen und -Patienten verbessern soll. Dafür analysiert ein im Schuh angebrachter Sensor die Lauf-Bewegungen der Patientinnen und Patienten, um daraus dann individuelle Therapiepläne und ein Sturz-Risiko zu errechnen.

… und den Global Player Siemens Healthineers

Etwas später besuchte der Bundespräsident die Healthineers, die im Siemens-Konzern Medizingeräte herstellen. Hier interessiert er sich vor allem für das Zusammenspiel Mensch und Maschine im Gesundheitswesen der Zukunft. "Wir können nicht völlig ignorieren, dass die Personaldecke in den nächsten Jahren dünner wird", so Steinwalter. Man müsse möglichst viel ausbilden und doch auch dafür sorgen, "dass die Expertise, die gebraucht wird, an den Mann und an die Frau, an die Ärztinnen und die Pfleger herankommt".

So gibt es fachkundige Unterstützung aus Erlangen online etwa für Mediziner auf dem Land, wenn es um radiologische Untersuchungen geht – das leistet Siemens Healthineers jetzt schon. Wie Künstliche Intelligenz in der Medizin dabei helfen kann, wollte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seinem Besuch in Erlangen auch wissen. So schlägt in diesem Fall die KI bei einem Covid-Patienten vor, weitere Messpunkte also unklare Schatten auf der Lunge anzuschauen. So könnten weitere Erkrankungen früh erkannt werden.

Veränderungen "nicht erleiden, sondern gestalten"

Der Hintergrund von Steinmeiers Besuch: die Transformation. Energiewende, Digitalisierung, Energiesicherheit oder auch KI, also künstliche Intelligenz, brächten spürbare Veränderungen mit sich. Viele Menschen sehen die damit verbundenen Folgen allerdings mit großer Skepsis. Das sei aber der falsche Weg, so der Bundespräsident. "In jeder dieser Veränderungen stecken auch neue Chancen für unseren Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort", sagte Steinmeier. Deshalb komme es darauf an, "dass wir Transformationen, die stattfinden werden, nicht erleiden, sondern dass wir sie gestalten".

Veranstaltungsreihe des Bundespräsidenten soll Mut machen

Um es nicht nur bei ermutigenden Worten zu belassen, hat Bundespräsident Steinmeier eine Veranstaltungsreihe initiiert, unter dem Namen "Werkstatt des Wandels". In deren Rahmen reist er nach und nach quer durch ganz Deutschland, um verschiedenste Branchen zu beleuchten. Steinmeier geht es darum, Positivbeispiele zu beleuchten. Ein solches sieht er auch in den Innovationen der Medizintechnik-Branche rund um Erlangen.