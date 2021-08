Volkskrankheit Herzschwäche: Klinikum Nürnberg sucht App-Tester

Herzschwäche oder Herzinsuffizienz ist eine Volkskrankheit. Bei einer Herzinsuffizienz ist das Herz nicht in der Lage, genügend Blut durch den Körper zu pumpen und die Organe mit ausreichend Sauerstoff zu versorgen. Die Folge: Atemnot, Müdigkeit und spürbares Herzklopfen. Weltweit sind rund 200 Millionen Menschen betroffen. Allein in Deutschland ist die Herzinsuffizienz mit fast einer halben Million Einweisungen pro Jahr der häufigste Grund für eine stationäre Behandlung im Krankenhaus. Diese Zahl soll mithilfe einer neuartigen App gesenkt werden.

Ärzte können eingreifen, bevor Herz-Patienten Beschwerden haben

Die ProHerz-App aus dem fränkischen Medical Valley zwischen Forchheim und Erlangen soll die Patientinnen und Patienten in die Lage versetzen, mit minimalem Aufwand ihren Gesundheitszustand zu überwachen. Sobald einer der gesammelten Werte auffällig ist, meldet sich ein Mitarbeiter von ProCarement, dem Unternehmen, das die App entwickelt hat. "So können wir bei Komplikationen rechtzeitig eingreifen, selbst in den frühen, oft nahezu symptomlosen Phasen der Herzinsuffizienz", erklärt der Ärztliche Leiter der Klinik für Innere Medizin mit Schwerpunkt Kardiologie am Klinikum Nürnberg, Matthias Pauschinger.

Studienteilnehmer werden mit Geräten ausgestattet

Wer an der ProHerz-Studie teilnehmen möchte, wird im Klinikum Nürnberg umfassend untersucht und mit allem Notwendigen ausgestattet. Er oder sie bekommt über ein Mobilgerät für mindestens drei Monate Zugang zur ProHerz-App, außerdem eine Waage, ein Blutdruckmessgerät und ein Fingerpulsoximeter. Diese Geräte müssen die Patienten täglich nutzen; die Werte laufen in der App zusammen und werden von dem betreuenden Forchheimer Unternehmen ProCarement überwacht.

Am Klinikum Nürnberg läuft derzeit Vorstudie zur Herz-App

Aktuell läuft eine Vorstudie mit 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die 74-jährige Monika Rudy freut sich, dass sie an der Entwicklung der App mitwirken kann. "Die Chance, meinen Gesundheitszustand mit der App zu kontrollieren, finde ich prima", sagt sie. Für den 33-jährigen Daniel Foydl ist es hilfreich, dass jemand seinen Gesundheitszustand im Blick hat. "Zusätzlich erinnert mich die App an meine Medikamente. Das gefällt mir sehr gut", meint Foydl.