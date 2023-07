Siemens Healthineers investiert Millionen in der Oberpfalz

Der Standort von Siemens Healthineers in Kemnath im Landkreis Tirschenreuth wird von heute an für rund 60 Millionen Euro ausgebaut. Bis 2025 will das Unternehmen in Kemnath vergrößern und modernisieren, bis zu 50 neue Arbeitsplätze sollen entstehen.

Zum Artikel: Siemens investiert eine Milliarde Euro in Deutschland

Neues Verwaltungs- und Ausbildungsgebäude

Die Maßnahmen starten mit dem Spatenstich für ein neues Verwaltungs- und Ausbildungsgebäude für rund 20 Millionen Euro. Dort sollen zukünftig etwa 130 Mitarbeiter Platz finden, heißt es in einer Pressemitteilung von Siemens Healthineers.

Die betriebseigene Ausbildung soll durch den Neubau einer Werkstatt samt neuer Software und Geräten ausgebaut werden. "Die Investition soll sicherstellen, dass die hohe Nachfrage nach medizintechnischen Produkten weiterhin bei gleichbleibender Qualität bedient werden kann."

Weitere Fertigungslinie geplant

Am Standort werden zukünftig auch Strahlentherapiegeräte, sogenannte Linearbeschleuniger, der Siemens-Tochterfirma Varian gefertigt, heißt es weiter. Diese Geräte werden in Krankenhäusern zur gezielten Behandlung von Krebserkrankungen eingesetzt und gehören laut Siemens zu den technisch innovativsten Systemen am Markt.

Siemens hatte Varian, einen englischen Hersteller von Medizintechnik-Geräten, 2021 übernommen. Um die Strahlentherapiegeräte künftig bauen zu können, wird nun im Produktionsbereich eine komplett neue Fertigungslinie eingerichtet.

Siemens seit mehr als 60 Jahren in Kemnath

"Der Traditions-Standort in Kemnath hat auch in Zukunft eine zentrale Rolle für unser Unternehmen. Deshalb werden wir hier weiter investieren, um das künftige Wachstum des Unternehmens zu unterstützen und Marktführerschaft zu sichern", so Michael Braunreuther, der Leiter des Siemens Healthineers-Standorts Kemnath.

Das Werk in der Oberpfalz wurde 1962 gegründet und hat mittlerweile mehr als 1.200 Mitarbeiter. Siemens Healthineers fertigt unter anderem sogenannte C-Bögen für Angiographie-Anlagen, das sind halbrunde C-förmige Scanner, die für die Diagnostik der Durchblutung wichtig sind und beispielsweise bei Schlaganfällen genutzt werden. In Kemnath werden auch Tische für Magnetresonanztomographen oder Komponenten für Labordiagnostik produziert.

Weltweit beschäftigt Siemens Healthineers mehr als 66.000 Menschen. Standorte neben dem Sitz in München sind in Bayern Erlangen, Forchheim – und eben Kemnath.