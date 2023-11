Schwache Herbstbelebung auf dem bayerischen Arbeitsmarkt

Regierungsbezirke bei Quote nah beieinander

Die bayerischen Regierungsbezirke haben im Oktober bei der Arbeitslosenquote alle eine Drei vor dem Komma. Die geringste Zahl an Arbeitslosen verbuchen die Oberpfalz und Schwaben mit jeweils 3,0 Prozent. Am höchsten ist die Quote in Mittelfranken mit 3,9 Prozent. "Unser Ziel ist es, die Spreizung bei den Regierungsbezirken bei unter einem Prozentpunkt zu halten. Dieses Ziel haben wir erreicht", so Ralf Holtzwart.

Vergleicht man die einzelnen Landkreise und kreisfreien Städte miteinander, fällt die Spreizung deutlich stärker aus. Die geringste Arbeitslosenquote weist das oberbayerische Pfaffenhofen an der Ilm mit 1,9 Prozent auf. Die höchste Quote verzeichnet die Stadt Coburg mit 6,5 Prozent. Daneben liegen drei weitere Städte über sechs Prozent, nämlich Schweinfurt (6,3 Prozent), Aschaffenburg (6,1 Prozent) und Nürnberg (6,0 Prozent). In der Landeshauptstadt München beträgt die Arbeitslosenquote 4,5 Prozent.

Regensburg: Mehr Arbeitsplätze als Einwohner

Als positives Beispiel für einen Arbeitsmarkt mit guter Wirtschaftsstruktur nannte Holtzwart Stadt und Landkreis Regensburg. In der Stadt liegt die Arbeitslosenquote aktuell bei 4,1 Prozent und im Landkreis bei 2,3 Prozent. Regensburg habe mehr Arbeitsplätze als Einwohner, so Holtzwart. Es gebe in Deutschland nicht viele Städte, die dies von sich behaupten können.