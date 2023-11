Nach Brandanschlag bei Grünwald: Folgen für Geothermieprojekt

Unbekannte Täter verübten in der Nacht zum 23. Oktober einen Anschlag auf die Geothermie Grünwald: Fernwärmeleitungen, die gerade im Perlacher Forst verlegt werden, wurden schwer beschädigt. Außenhülle und Dämmmaterial sind verbrannt. Das führt nun zu deutlichen Verzögerungen bei dem Projekt. Zugleich wirft der Fall viele Fragen auf: Steckt ein politisches Motiv dahinter? Gibt es einen Zusammenhang mit anderen ähnlichen Taten in der jüngeren Vergangenheit, wie mehreren Brandanschlägen in Oberbayern?

Erst die Cyberattacke, dann der Angriff auf die Leitungen

Beim Ortstermin im Wald wirkt Geschäftsführer Andreas Lederle immer noch beinahe fassungslos, wenn er sich an die besagte Nacht erinnert. "Eine ganz eigentümliche Situation" sei das gewesen: stockdunkel, überall Blaulichter, und dann der Gedanke, dass das schon der zweite Anschlag ist. Nach einer Cyberattacke, die wohl "aus den entsprechenden Ländern" kam, folgte nun der "physische Angriff vor der Haustür", wie Lederle sagt: Das gebe "einem schon viel zu denken".

Die betroffene Geothermietrasse durch den Perlacher Forst ist knapp fünf Kilometer lang und soll noch mehr Fernwärme von Unterhaching nach Grünwald bringen. Denn die Nachfrage ist dort groß. Schon jetzt sind laut Lederle zwei Drittel der Gebäude angeschlossen. Die Verstärkung des Leitungsnetzes soll "die Versorgungssicherheit auf Generationen sicherstellen".

Wartezeit für Ersatzteile liegt bei drei bis sechs Monaten

Noch liegen die Leitungen mit einem Durchmesser von 35 Zentimetern offen in einem Graben. An drei Stellen – jeweils im Abstand von einigen hundert Metern – wurden sie in Brand gesetzt. Wie verbrannte Baumstämme sehen sie aus. Auch Armaturen, mit denen sich Leitungsabschnitte etwa während Wartungen abstellen lassen, sind schwer beschädigt und ragen verkohlt aus den Leitungen. "Das ist keine Lagerware", erklärt Andreas Lederle. Bis man Ersatz bekomme, könne das drei bis sechs Monate dauern.