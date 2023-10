Playmobil-Konzern streicht hunderte Stellen

Der Playmobil-Mutterkonzern baut weltweit rund 700 Stellen ab, davon rund 370 in Deutschland. Das gab die Horst Brandstätter Gruppe heute am Hauptsitz des Unternehmens in Zirndorf im Landkreis Fürth bekannt. Der Stellenabbau entspreche einem Anteil von 17 Prozent weltweit und betrifft 16 Prozent der Gesamtbelegschaft in Deutschland.

Hauptproduktion von Playmobil in Dietenhofen

Wo genau und in welchen Geschäftsbereichen die Stellen abgebaut werden sollen, teilte die Brandstätter Gruppe nicht mit. Mit ziemlicher Sicherheit dürfte es aber Dietenhofen im Landkreis Ansbach treffen – im dortigen Playmobil-Werk werden rund 60 Prozent des weltweit verkauften Spielzeugs gefertigt. Auch Pflanzgefäße der Marke Lechuza werden in Dietenhofen hergestellt. Eine weitere Produktionsstätte steht in Selb im Landkreis Wunsiedel. Darüber hinaus befinden sich das Logistikzentrum von Playmobil in Herrieden im Landkreis Ansbach und die Firmenzentrale in Zirndorf. Direkt neben dem Hauptsitz ist der Playmobil Fun Park angesiedelt.

Verluste bei Umsatz und Gewinn

Der Playmobil-Mutterkonzern verzeichnete den Angaben zufolge in den beiden vergangenen Geschäftsjahren Verluste bei Umsatz und Gewinn. Als Grund für den Stellenabbau gab der Konzern die schwierige wirtschaftliche Lage an. Sowohl die Spielzeug-Marke Playmobil, als auch die ebenfalls zum Konzern gehörende Marke Lechuza spüren demnach weiterhin die Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Der Stellenabbau ist aber offenbar auch das Ergebnis eines Transformationsprozesses im Unternehmen, der 2019 begann, damals noch unter dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Steffen Höpfner. Ein Sprecher des Unternehmens teilte zum Stellenabbau mit: "Dies hat die Unternehmensleitung nach Abschluss einer umfassenden Untersuchung aller Geschäftsbereiche und unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung und aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen entschieden."

Bereits am Freitag war bekannt geworden, dass der Playmobil-Hersteller seinen Formenbau auslagern und 74 Stellen streichen will. Der Formenbau gehöre nicht mehr zu den Kernkompetenzen des Unternehmens und habe an Bedeutung verloren, teilte das Unternehmen mit.

Transformationsprozess in Brandstätter Gruppe

Erst im Juli 2023 hatte der bisherige Chef der Horst Brandstätter Gruppe, Steffen Höpfner, seinen Hut genommen. Er war 26 Jahren im Konzern und sieben Jahren im Amt. Wie das Unternehmen mitteilte, hatte Höpfner selbst um eine vorzeitige Beendigung seines Vertrags gebeten. Den von ihm angestoßenen Veränderungsprozess führte er damit nicht zu Ende. Seit Frühjahr 2023 wird dieser Prozess von einem Beratungsunternehmen unterstützt.

Nach Höpfners Ausscheiden übernahm der bisherige Finanzvorstand René Feser das Ruder in Zirndorf. Allerdings teilt sich Feser die Konzernleitung mit Playmobil-Chef Bahri Kurter und dem für Beschaffung zuständigen Vorstand Matthias Fauser. Lechuza wird von Matthias Hemme geleitet.

Mit Informationen von dpa