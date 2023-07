Playmobil stellt Sonderfiguren mit Bamberg-Bezug her

In Erinnerung an den Gründer des Bistums Bamberg, den Heiligen Kaiser Heinrich, wird vom 7. bis 9. Juli das jährliche Heinrichsfest in Bamberg gefeiert. Pünktlich dazu haben die Spielzeughersteller Geobra Brandstätter im mittelfränkischen Zirndorf im Landkreis Fürth zwei Sonderfiguren herausgebracht.

Figuren mit historisch angelehnten Umhängen

Der Reformator Martin Luther war bereits Vorbild für eine Playmobil-Figur. Nun wird auch die katholische Kirche – genauer: das Erzbistum Bamberg – bedacht. Die neuen Sonderfiguren sollen die Gründer des Erzbistums Kaiser Heinrich und Kaiserin Kunigunde darstellen. Sie sind nur als Set erhältlich.

Die Umhänge der beiden Figuren sind laut Mitteilung den im Diözesanmuseum aufbewahrten Kaisermänteln nachempfunden: dem blauen Sternenmantel und dem weißen Kunigundenmantel. Das heilige Paar kostet den Angaben zufolge 11,90 Euro. Zwei Euro davon gingen an das Kinder- und Jugendhospiz Sternenzelt in Bamberg. Das Playmobil-Set Heinrich und Kunigunde ist nicht im Spielwarenhandel, sondern exklusiv im Shop des Bamberger Diözesanmuseums erhältlich. Zudem wird das Kaiserpaar am dritten Tag des Heinrichsfests verkauft.

Zweite Sonderedition für das Erzbistum Bamberg

Bereits im Jahr des Domjubiläums 2012 gab es eine Sonderedition in Zusammenarbeit mit der Firma Playmobil, die ihren Sitz im Erzbistum Bamberg hat. Damals wurde eine Figur des Bamberger Reiters aufgelegt, die mittlerweile vergriffen ist und zu den Sammlerstücken zählt.

Die Originale der zwei Figuren Heinrich und Kunigunde befinden sich am Adamsportal des Bamberger Doms und gehören wie der Bamberger Reiter auch zum Figuren-Programm aus dem frühen 13. Jahrhundert. Die berühmten Kaisergewänder, der Sternenmantel Heinrichs II. und der Kunigundenmantel, sind Teil der weltweit einzigartigen Textiliensammlung aus dem 11. Jahrhundert und im Diözesanmuseum Bamberg zu bestaunen.

Motorradgottesdienst beim Heinrichsfest in Bamberg

Das dreitägige Heinrichsfest wird am Freitagabend mit einem Konzert der Band "Sinnergie" eröffnet. Neben einem Motorradgottesdienst und einem Festgottesdienst auf dem Domplatz gibt es auch ein Fest mit Informations- und Mitmachangeboten. Den Abschluss bildet die Pontifikalvesper im Dom. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist kostenlos. Eine detaillierte Programmübersicht gibt es auf der Website des Heinrichfests.