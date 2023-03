Wildwasser, Karussell, Zuckerwatte: Bayerns Freizeitparks öffnen

Artikel mit Bildergalerie

Am ersten April-Wochenende öffnen Bayerns Erlebnisparks ihre Tore. Neben Altbewährtem wie Achterbahn, Zuckerwatte und Märchenwelt gibt es in den meisten Parks auch Neues: Im Playmobil Funpark etwa trifft man Pandas in 3D und in Günzburg Fabelwesen.