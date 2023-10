Ärztestreik: Heute bleiben viele Praxen zu

Deutschlandweit wollen Tausende Ärztinnen und Ärzte in einer bundesweiten Protestaktion ihre Praxen am heutigen Montag geschlossen halten. Der Virchowbund als Verband der niedergelassenen Haus- und Fachärzte hatte zu der Aktion aufgerufen, weitere knapp 20 Ärzteverbände sowie die Kassenärztlichen Vereinigungen hätten sich angeschlossen, sagte ein Sprecher des Virchowbunds am Freitag. Wie viele Praxen wo genau nicht öffnen, könne man nicht sagen. Es werde damit gerechnet, dass es sich um eine fünfstellige Zahl handele. Damit starte die Kampagne "Praxis in Not" in eine neue Phase.

Protest gegen die Politik von Gesundheitsminister Lauterbach

Der Protest richtet sich den Angaben zufolge gegen die Politik von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). "Die Praxen sind durch verschiedenste Regelungen, insbesondere aber auch durch Beschränkungen der Abrechnungsmöglichkeiten, so stranguliert mittlerweile, dass sie Leistungen einschränken müssen, weil sie das nicht mehr finanzieren können", sagt der Virchowbund-Vorsitzende Dirk Heinrich BR24.

Das eine ist die Belastung durch Bürokratie. Rund 60 Tage im Jahr verbringen Praxen mit Papierkram, statt sich in dieser Zeit um Kranke zu kümmern. Das andere ist die Abrechnung: Für jede Behandlung gibt es Geld von der Krankenkasse. Insgesamt ist die Summe jedoch gedeckelt. Wenn die Praxen mehr behandeln, bekommen sie ihre Kosten nicht voll erstattet.

Bis zuletzt gab es noch eine Ausnahme. "Das hat man in der letzten Regierung mit der Neupatientenregelung gelockert, dass für neue Patienten alles bezahlt wird, was tatsächlich an Leistungen erbracht wird." Das Ziel war, einen Anreiz zu schaffen, dass Praxen mehr neue Patienten aufnehmen. Aber diese Regelung, beklagt Dirk Heinrich, wurde in diesem Jahr abgeschafft: "Dieses Geld fehlt jetzt und das bedeutet logischerweise weniger Termine."

Es geht in erster Linie ums Geld

Termine werden knapper, die Wartezeiten länger – hält der Virchowbund dagegen. Der Ärzteverband sieht die Praxen unter Druck, weil die Kosten steigen: durch höhere Gehälter fürs Personal und steigende Preise für Energie und Material. Laut Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen GKV sind deshalb die Honorare angepasst worden.

"Wir haben die Honorare der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte gerade erst neu verhandelt, und haben uns mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, also der Standesvertretung der Ärztinnen und Ärzte, auf einen üppigen Anstieg der Honorare geeinigt. Und darin enthalten ist auch der Inflationsausgleich", heißt es von einem GKV-Sprecher.

Die Honorare sind um 3,85 Prozent gestiegen. Die Inflation liegt allerdings höher, betont der Virchowbund, bei 5 bis 6 Prozent. Auch da bleibt demnach ein Minus. Kein Wunder aus Sicht der Praxen also, dass sie keinen Nachwuchs finden. Stattdessen kaufen zunehmend Finanzinvestoren Praxen auf und trimmen sie dann als Ketten auf Gewinn.

Dirk Heinrich macht diese Entwicklung große Sorgen: "Sie versorgen natürlich schon auch Patienten, aber mit einem anderen Fokus. Der Fokus liegt häufig auf dem Verkauf von individuellen Gesundheitsleistungen. Es werden Termine nur so vergeben, solange der Patient noch irgendwie Geld bringt."

Da sind sich die Praxen und der Bundesgesundheitsminister einmal einig: Auch er will den Einfluss der Investoren begrenzen und plant dafür gesetzliche Regelungen. Auch mit den Bundesländern laufen Gespräche, mehr Studienplätze für Medizin anzubieten, um das Nachwuchsproblem anzugehen. Doch die Fachärzte und Hausärztinnen sind überzeugt: Das löst sich nur mit besseren Bedingungen für die Arztpraxen.

Not- und Bereitschaftsdienst soll organisiert werden

Laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung soll ein flächendeckender Not- und Bereitschaftsdienst organisiert werden. In Nordrhein-Westfalen wies die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein darauf hin, dass andere Praxen vor Ort vertretungsweise die ambulante Versorgung übernehmen wollten. Patientinnen und Patienten sollten auf entsprechende Praxis-Aushänge und Angaben auf den Praxis-Anrufbeantwortern achten.

Der Virchowbund sprach von einem "Auftakt zu weiteren Protestaktionen". Unterstützer seien viele Berufsverbände, von HNO-Medizinern über niedergelassene Chirurgen, Orthopäden, Augenärzten bis hin etwa zu Internisten. "Wir sind ausgeblutet. Seit 30 Jahren zwingen Politik und Kassen die Arztpraxen zu schmerzhaften Sparmaßnahmen. Wir können nicht mehr", hieß es in dem Aufruf auf der Virchowbund-Homepage.

Mit Informationen von dpa