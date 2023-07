Spielwarenhersteller Haba kündigt "massiven Personalabbau" an

Er ist mit 1.800 Beschäftigten der größte Arbeitgeber in der Region - doch jetzt stehen die Zeichen auf Stellenstreichungen. Der Spielwarenhersteller Haba in Bad Rodach im Landkreis Coburg "sieht sich gezwungen, einen massiven Personalabbau vorzunehmen". Das teilte das Traditionsunternehmen am Mittwoch mit.

Unklar, wie viele Arbeitsplätze wegfallen

Der Grund für die Stellenstreichungen seien Umsatzeinbrüche, heißt es in der Mitteilung. Wieviele Beschäftigte vom Arbeitsplatzabbau betroffenen sein werden, dazu nennt das Unternehmen keine Zahl. Es fänden aber derzeit Gespräche mit dem Betriebsrat statt, "um die nächsten Schritte zu konkretisieren." Gemeint ist vermutlich ein sozialverträglicher Arbeitsplatzabbau. Für eine Stellungnahme war der Betriebsrat nicht zu erreichen.

IG Metall sieht "strategisch falsche Entscheidungen"

Die Gewerkschaft IG Metall in Coburg bestätigte den Grund für den Arbeitsplatzabbau. Wegen Umsatzeinbußen müsse das Unternehmen Jobs streichen, sagte Nicole Ehrsam von der IG Metall. Die Gründe für die Umsatzrückgänge sind aus Sicht der IG Metall "strategisch falsche Entscheidungen" des ehemaligen Geschäftsführers, der das Unternehmen im Frühjahr verlassen habe.

Landrat: "Schwerer Schlag" für die Region

Der Landrat des Landkreises Coburg, Sebastian Straubel (CSU), zeigte sich bestürzt. "Der im Raum stehende Stellenabbau ist ein schwerer Schlag für unseren gesamten Wirtschaftsstandort", so Straubel in einer Pressemitteilung. Seine Gedanken seien bei den betroffenen Mitarbeitern und deren Familien, so der Landrat weiter. Haba sei ein sehr wichtiger Arbeitgeber der Region, "mit dem wir von Seiten des Landkreises auch in Zukunft stets eng zusammenarbeiten werden."

Politik will bei der Restrukturierung Unterstützung anbieten

Landkreis-Wirtschaftsförderer Martin Schmitz will Unterstützung anbieten: Man werde Haba in der schwierigen Phase der Restrukturierung weiter als Partner zur Seite stehen und alle Möglichkeiten der Wirtschaftsförderung ausschöpfen. "Das tun wir auch im Wissen, dass viele weitere Unternehmen im Landkreis am größten Arbeitgeber der Region hängen." Ähnlich sieht das Haba. Der Personalabbau sei notwendig, "um das Familienunternehmen zu stabilisieren und langfristig Arbeitsplätze zu erhalten."

Der Spielzeugwarenhersteller Haba produziert seit mehr als 80 Jahren unter anderem Holspielzeuge, Kartenspiele und Puzzles.