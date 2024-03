Medizinische Versorgung: Menschen auf dem Land abgehängt?

Gesundheitszentren statt Krankenhäusern

Prof. Christian Lackner, der überall in Bayern Krankenhäuser berät und auch in Mainburg beteiligt war, sieht die Zukunft in erweiterten medizinischen Gesundheitszentren. Die sind für viele Standorte in Bayern geplant, auch in Mainburg. "Das erweiterte Gesundheitszentrum ist ein ganz wichtiger Player zukünftig auch in der Fläche."

Für die Bevölkerung bedeute das: Der Rettungsdienst sei weiterhin da. In Mainburg habe man auch noch Luftrettung rund um die Uhr, möglicherweise erweitere auch Ingolstadt in den Tagesrandzeiten, so Lackner. "Also der Rettungsdienst ist gesichert. Schwere Notfälle sind gut organisiert. Jetzt ist die Frage: Was haben wir noch vor Ort? Es wird zukünftig eine Bereitschaftsdienstpraxis geben. Es wird eine D-Arzt-Praxis für die Arbeitsunfälle dort geben. Es wird eine Anlaufposition rund um die Uhr – 365 Tage – für die leichteren Akutfälle geben", fügt Lackner hinzu. Allerdings gebe es kein vollwertiges Krankenhaus mit Notaufnahme und Intensivstation, so die Kritiker.

Die eigens gegründete Bürgerinitiative verweist darauf, dass die ärztliche Versorgung überall gleichwertig gewährleistet sein muss. In der Bayerischen Verfassung heißt es: "Der Staat (…) fördert und sichert gleichwertige Lebensverhältnisse und Arbeitsbedingungen in ganz Bayern, in Stadt und Land."

Auswirkungen auf die Rettungskräfte

In diesem Zusammenhang gibt es noch ein weiteres Problem: die oft langen Fahrzeiten der Rettungsdienste. Nach dem Bayerischen Rettungsdienstgesetz soll der Rettungsdienst überall in Bayern innerhalb von zwölf Minuten nach Alarm beim Patienten sein. Doch das klappt von Jahr zu Jahr schlechter. In Großstädten immerhin noch in 93,2 Prozent der Fälle. In ländlichen Gemeinden sank diese Quote in den vergangenen Jahren auf nur noch 73,9 Prozent.

Am Institut für Notfallmedizin und Medizinmanagement der Universität München, das die Versorgung in Bayern plant, beobachtet man, dass die Rettungsdienste insgesamt vom Bürger immer häufiger beansprucht werden. "Die Situation wird angespannter werden", sagt Dr. Stephan Prückner, Leiter des Instituts für Notfallmedizin der LMU München. Das liege zum einen daran, dass, wenn ein Krankenhaus der Grundversorgung wegfalle, auch normale Patienten, die keine spezielle Behandlung brauchten, nicht mehr dorthin gebracht werden könnten.

So verlängern sich Fahrzeiten. "Insofern steht dieses Rettungsmittel dann auch für Schwerverletzte oder kritisch Kranke in der Zeit nicht zur Verfügung, in der man jetzt in das weiter entfernte Krankenhaus fahren muss." Und Prückner fügt hinzu: "Also wenn jetzt einzelne Häuser wegfallen, wird das sicherlich für den Rettungsdienst eine Mehrbelastung bedeuten, einfach durch eine längere Bindungszeit der Rettungsmittel."

Feuerwehr: "Dann kann es zu spät sein"

Auch bei der Mainburger Feuerwehr ist man in Sorge. Denn neben den alltäglichen Einsätzen bergen die Feuerwehrleute zum Beispiel auf der nahen Autobahn München-Regensburg immer wieder Schwerverletzte. Und diese kamen bis jetzt oft in die Notaufnahme im Mainburger Krankenhaus.

"Wenn da heute einer eingezwickt ist, und wenn ich eine Crash-Rettung machen muss, dann kann ich den in fünf Minuten rausschneiden, aber wenn er dann 40 Minuten ins nächste Krankenhaus hat, dann kann es zu spät sein", konstatiert Wolfgang Schöll von der Feuerwehr Mainburg.

Immer mehr Apotheken schließen endgültig

Im ländlichen Raum gibt es auch noch andere Probleme, was die medizinische Versorgung betrifft. Im niederbayerischen Rohr hat die einzige Apotheke am Ort zugemacht. Bürgermeisterin Birgit Steinsdorfer kann es noch gar nicht fassen: "Es ist ein herber Verlust für unsere Marktgemeinde. Es war trotz vieler Maßnahmen, Aktionen, Anrufe und Gespräche leider nicht möglich, einen Apotheker, der den Dienst hier übernimmt und als Filialleitung agiert, zu gewinnen." Allein im vergangenen Jahr haben in Bayern mehr als 100 Apotheken für immer geschlossen. Viele von ihnen auf dem Land.