Risiko Mietwohnung: Wenn Vermieten zum Alptraum wird

Deutsches Wohnraummietrecht soll Mietern Sicherheit geben

Das geltende Wohnraummietrecht soll laut Bundesministerium für Justiz ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Interessen der Mieter und Vermieter herstellen. Es gibt Mietern Sicherheiten und vor allem einen umfassenden Kündigungsschutz. Außerdem ist die Unverletzlichkeit der Wohnung im Grundgesetz geschützt. Vermieter dürfen die Wohnung ohne Einverständnis des Mieters nicht betreten. Selbst bei groben Schäden oder gar Todesfällen können sie nur mit behördlicher Unterstützung in die Wohnung.

Vermieterreport: Neun Prozent der Vermieter melden Probleme

Im Anfang März erschienen Vermieterreport des Instituts der deutschen Wirtschaft sagt die große Mehrheit zwar, sie sei zufrieden mit der aktuellen Vermietung ihrer Immobilie. Aber neun Prozent melden Probleme, sind unzufrieden oder sehr unzufrieden.

Zu ihnen gehören Oskar und Astrid Beck. "Wir haben das Vertrauen in das deutsche Justizsystem verloren", sagen sie heute. Mitten in München hatte das Ehepaar 100 Quadratmeter für 680 Euro vermietet. Große Wohnung, kleine Miete – dafür sollten die Mieter, ein Hausmeisterehepaar, die Hausmeister-Arbeiten übernehmen. So stand es im Vertrag. Doch als sich das Paar trennte, stellte der Mann die Hausmeistertätigkeiten ein – und blieb dennoch in der Wohnung.

Über sechs Jahre Streit, Räumungsklage und Anwaltskosten im fünfstelligen Bereich für Münchner Vermieter

Trotz Kündigung und erfolgreicher Räumungsklage hat es sie mehr als sechs Jahre und Anwaltskosten im fünfstelligen Bereich gekostet, bis der säumige Mieter aus ihrer Eigentumswohnung ausgezogen ist. Erst Anfang Januar durften sie ihre Wohnung wieder betreten. "Es war ein großer Wasserschaden. Den hat er angeblich gar nicht gemerkt, weil er beim Einlaufen der Badewanne das Bewusstsein verloren hat", erzählt Astrid Beck. "Aber noch schlimmer war: Er hat die Toilette verrückt und dann ist die Fäkalflüssigkeit durch die Decke durchgetröpfelt."

Der ehemalige Mieter steht heute unter Betreuung. Sein damaliger Berufsbetreuer und Anwalt weist die Vorwürfe zurück, andere seien maßlos übertrieben. Tatsache aber ist: Die Räumungsklage war erfolgreich. Jetzt muss aufwendig saniert werden.

Manche Vermieter wollen Wohnungen lieber leer stehen lassen

Kontrovers – Die Story und das ARD-Politmagazin haben mehrere solcher Fälle gesammelt. Sie offenbaren lange und teure Verfahren, hohe Räumungskosten und erhebliche Schäden in den Wohnungen. Und Vermieter, die aufgrund ihrer Erfahrungen nicht mehr vermieten wollen.

Auch für Hans-Peter Reck aus Gräfenberg kommt Vermieten in nächster Zeit nicht in Frage. Nachdem sein letzter Mieter das Haus mit gravierenden Schäden hinterlassen hatte, steht es nun leer. Dem Vermieter fehlt das Geld für die aufwendige Sanierung, die allein mit Mieteinnahmen nicht zu stemmen wäre. Außerdem hat er Angst vor schwierigen Mietern. "Es ist eine tolle Wohnung mit einem Fernblick oben im Dach, ein tolles Wohnambiente. Aber der Preis stimmt nicht", sagt er.

Mehrheit der Vermieter macht nach eigenen Angaben keinen Gewinn durch Miete

In einer aktuellen Vermieterbefragung von Haus und Grund gaben 35 Prozent an, keinen Gewinn zu machen. Fast 19 Prozent meldeten sogar Verluste, 12 Prozent wissen es nicht. Die übrigen 34 Prozent machen Gewinn, bei den meisten davon sind es einige Tausend Euro im Jahr.

Bei Mietsäumnis: Wenig Hoffnung auf schnelle Lösungen

Manfred Müller, der bis heute keinen Kontakt zu seiner säumigen Mieterin herstellen konnte, hat inzwischen einen Anwalt eingeschaltet. Doch dieser macht ihm wenig Hoffnung auf eine schnelle Lösung. Die Räumungsklage könne Monate dauern und bis zur Zwangsräumung würde weitere Zeit verstreichen, in der es keine Mieteinnahmen geben wird.

Der Anwalt rät dennoch dazu, unverzüglich zu handeln. Auch wenn Müller jetzt mit mehreren Tausend Euro Prozess- und Räumungskosten rechnen muss. "Also, dann verstehe ich, dass die Leute ihre Wohnungen nicht mehr vermieten, wenn sie nicht drauf angewiesen sind", sagt Manfred Müller und seufzt. Doch er braucht die Mieteinnahmen, denn er muss Rücklagen schaffen für die energetische Sanierung seines Hauses.