Apothekensterben in Bayern: Wieder eine weniger

"Bis auf weiteres geschlossen", steht auf einem weißen Blatt Papier, das an der Eingangstür der Apotheke in Rohr in Niederbayern klebt. Die Apotheke im Zentrum des Ortes hat Ende September vergangenen Jahres zugemacht - nach über 50 Jahren. Was bleibt sind ausgeräumte Arznei-Schubladen, leere Holzregale, Schaufenster mit riesigen Medikamentenschachteln und zwei Kassen mit modernen Bildschirmen.

Kein Ersatz für Filialleiter zu finden

"Uns hat der langjährige Filialleiter kurzfristig gekündigt", erklärt Apotheker Dr. Walter Fuchs. Der Pharmazeut betreibt mit seiner Familie in dritter Generation mehrere Apotheken im Landkreis Kelheim, bis vor kurzem auch die in Rohr. "Wir haben uns die Finger wund telefoniert, keiner hat sich bereit erklärt, die Filiale weiterzuführen", sagt Fuchs. Für ihn ein allgemeines Problem: Die Rahmenbedingungen würden den Beruf unattraktiv machen. Dazu zählen: lange Öffnungszeiten, Notdienste und ein "Bürokratiemonster" mit vielen Apothekenprüfungen.

Niedrigste Anzahl an Apotheken seit 40 Jahren

In Bayern gab es im vergangenen Jahr etwa 2.900 Apotheken, so wenige wie seit 40 Jahren nicht mehr, meldet der Bayerische Apothekerverband. Auf ganz Deutschland gesehen erreichte der Wert ebenfalls ein Rekordtief. Gewarnt wird seit Jahren: Alleine seit 2017 sperrten mehr als 260 bayerische Apotheken zu. Betroffen sind nicht nur Landapotheken, auch in Städten gehen die Zahlen zurück: In München schlossen mehr als 40 Apotheken in den letzten Jahren.

Apotheker gesucht – Politik müsse handeln

Hauptverantwortlich für den Apothekenrückgang ist der Fachkräftemangel: Es finde sich nicht genug qualifiziertes Personal, oder niemand möchte eine Apotheke übernehmen, sagt Thomas Metz, Sprecher des Bayerischen Apothekerverbands. Hinzu komme ein neues Gesetz, das die Kassenabschläge erhöht und damit die Einkünfte sinken lasse, erklärt Metz.

Die Online-Apotheken spielen für ihn dagegen keine Rolle: "Der Versandhandel kann nicht das leisten, was eine Apotheke vor Ort kann. Da geht es um die rein zwischenmenschliche Beratung." Außerdem brauche man manche Medikamente schnell und könne nicht auf eine Lieferung warten, so Metz weiter.

Die Politik müsse nun massiv umsteuern, sonst komme es zu einem weiteren Apothekensterben, sagt Apotheker Fuchs: "Viele glauben noch, dass Apotheken Goldgruben sind. Das ist aber nicht so." Er befürchtet weitere Schließungen im Laufe des Jahres.