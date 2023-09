Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Bürgergeld steigt: Lohnt sich Arbeit jetzt noch?

Das Bürgergeld soll im nächsten Jahr deutlich steigen. Die Union sieht darin ein falsches Signal. Wer arbeitet, müsse mehr Geld in der Tasche haben als Empfänger von Sozialleistungen. Auch FDP-Chef Lindner mahnt. Was ist dran an der Kritik?