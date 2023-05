So viele ukrainische Flüchtlinge haben Anspruch auf Bürgergeld

Das Bayerische Staatsministeriums des Innern schreibt dazu auf Anfrage, dass der Hauptgrund die gute Integration der ukrainischen Flüchtlinge in den bayerischen Arbeitsmarkt sei. Derzeit seien in Bayern so viele ukrainische Staatsangehörige sozialversicherungspflichtig beschäftigt wie in keinem anderen Bundesland. "Mit 8,7 Prozent hat Bayern bundesweit die niedrigste Arbeitslosenquote von Ausländern. Auch die SGB II-Quote von Ausländern ist mit 11,7 Prozent in Bayern bundesweit am niedrigsten."

In manche Kommunen leben viele Flüchtlinge mit Unterstützungsbedarf – in anderen gar keine

Doch nicht nur zwischen den Bundesländern gibt es große Unterschiede. Auch die Jobcenter der verschiedenen Kommunen innerhalb von Bayern sind für unterschiedlich viele Kriegsflüchtlinge zuständig, die einen Anspruch auf finanzielle Unterstützung haben.

Interessant ist die Verteilung im Verhältnis zur Gesamtzahl der Einwohner. In der Gemeinde Gößweinstein in Oberfranken beispielsweise kommen auf 1.000 Einwohner 45 Ukrainerinnen und Ukrainer mit einem Anspruch auf Leistungen nach SGB II. Insgesamt hat die Gemeinde rund 4.100 Einwohner – 184 dort lebende Ukrainerinnen und Ukrainer waren im Dezember 2022 regelleistungsberechtigt.

In vielen anderen Gemeinden leben nur ein bis fünf Flüchtlinge mit Anspruch auf Unterstützung vom Jobcenter – in manchen Kommunen gibt es überhaupt keine regelleistungsberechtigten Menschen aus der Ukraine. Die folgende Karte zeigt, wie unterschiedlich sich die Lage in Bayern darstellt: