Deutsche Wirtschaft: "Mehr Probleme als nur das russische Gas"

Ifo-Präsident: "Kohleausstieg bis 2030 nicht realisierbar"

BR24: Die Bundesregierung hat einen Plan für eine Marktordnung vorgelegt, bei der solche Kapazitäten von Kraftwerken bezahlt werden und bereitstehen, wenn erneuerbare Energien gerade nicht liefern können. Könnte es damit klappen?

Fuest: Ich denke, es ist jetzt schon absehbar, dass diese ehrgeizigen Pläne, bis 2030 aus der Kohle auszusteigen, nicht realisierbar sind. Das Ganze wird länger dauern. Ich sehe jetzt nicht die Gefahr, dass wir wirklich Blackouts bekommen, weil es, glaube ich, eher so sein wird, dass man einfach die Kohlekraftwerke länger laufen lässt. Es besteht eben viel Unsicherheit, wie das Ganze aussehen wird. Und viele, gerade Unternehmerinnen und Unternehmer, fürchten sich vor den hohen Kosten. Denn diese Gaskraftwerke, die Speicherkapazitäten, die da aufgebaut werden müssen, die werden viel Geld kosten. Erneuerbare Energien sind nicht so billig, wie manchmal behauptet wird.

BR24: Und dennoch ist der Ausbau von erneuerbaren Energien ja wichtig?

Fuest: Die Abhängigkeit von Russland zeigt ja, dass es schwierig ist, wenn man in der Energiepolitik von Despoten oder überhaupt von anderen Ländern abhängig ist. Und die erneuerbaren Energien haben natürlich den Vorteil, dass sie diese Abhängigkeit reduzieren. Wir haben als Industrieland nur das Problem, dass wir allein mit heimischen erneuerbaren Energien nicht auskommen werden. Das ist das Problem. Wir werden also auch in Zukunft Gas und dann später mal grünen Wasserstoff importieren müssen. Insofern werden wir von diesen Abhängigkeiten nicht so ganz wegkommen.

"Mehrarbeit lohnt sich für mittlere bis niedrige Einkommen nicht"

BR24: Ein anderes Problem für die deutsche Wirtschaft ist der demografische Wandel, also der zunehmende Rückgang von Erwerbspersonen in Deutschland. Gleichzeitig arbeiten heute in der Bundesrepublik 46 Millionen Menschen, so viele wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Die Unternehmen klagen aber schon jetzt über Fachkräftemangel. Wie kann das sein?

Fuest: Ja, wir haben sehr viele Erwerbstätige. Aber wenn wir uns fragen: Wie viele Stunden arbeiten die eigentlich? Dann muss man sagen, dass die individuelle Arbeitszeit so stark zurückgegangen ist, dass das diesen Zuwachs an Erwerbstätigen seit 1990 vollständig auffrisst. Das erklärt, warum wir zwar eine Rekordzahl von Erwerbstätigen haben, aber trotzdem Fachkräftemangel. Hinzu kommt, dass der Anstieg an Erwerbstätigen vor allem ein Anstieg der Erwerbstätigkeit der sogenannten Zweitverdiener ist. Das sind häufig die Frauen. Die haben vorher vielfach zu Hause gearbeitet und haben sich um die Kinder gekümmert. Aber ein Teil der zusätzlichen Erwerbstätigen kümmert sich jetzt eben auch um die Kinder. Das heißt, es ist ja auch Kinderbetreuung ausgebaut worden. Wenn man das noch berücksichtigt, dann sehen wir, dass für den Rest der Wirtschaft eben schon heute weniger Arbeit zur Verfügung steht.

BR24: Sehen Sie noch andere Gründe für den Fachkräftemangel?

Fuest: Viele Menschen arbeiten lieber Teilzeit als Vollzeit. Das ist in einem freien Land auch in Ordnung. Aus ökonomischer Sicht besteht das Ziel nicht darin, nur maximal viel zu arbeiten. Aber wenn man weniger arbeitet, muss man eben auch auf Dinge verzichten, auch als Volkswirtschaft. Und das passiert, wenn immer mehr Menschen nur Teilzeit arbeiten. Wir haben in Deutschland ein Problem, das die Teilzeit fördert: In bestimmten Einkommensbereichen lohnt sich Mehrarbeit nicht wirklich. Wenn wir Menschen betrachten, die mittlere bis niedrige Einkommen haben – gar nicht mal unbedingt Bürgergeld – und dann Wohngeld, Kinderzuschlag und so weiter dazu kriegen: Wenn diese Menschen dann mehr arbeiten, verlieren sie diese Sozialtransfers. Und deshalb haben sie dann netto häufig wenig in der Tasche.

"Ohne technische Entwicklung und Automation keine gute Zukunft"

BR24: Bei all den Schwierigkeiten: Wie kann Deutschland dieser sich verschärfenden Arbeitskräfteknappheit noch beikommen?

Fuest: Ich würde so weit gehen zu sagen, dass wir keine gute Zukunft in diesem Land haben können, wenn wir nicht verstärkt auf technische Entwicklung und Automation, also Arbeitskräfte einsparen, setzen. Wir haben eine Fachkräfteknappheit, die sich ja erst noch dramatisch verschärfen wird. Wir stehen erst am Anfang dieser Entwicklung, in der die Boomer in Rente gehen. Und Technologie, darunter auch künstliche Intelligenz, ist ein zentraler Faktor. Wir müssten da viel, viel mehr investieren.

BR24: Danke für das Gespräch.