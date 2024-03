Wirtschaftskrise: Was sind die Probleme in Deutschland?

Stagnation statt Wachstum - Deutschlands Wirtschaft befindet sich in schwerem Fahrwasser. Das zeigen die Vorhersagen: Für das laufende Jahr erwartet die Bundesregierung laut ihrer aktuellen Konjunkturprognose nur noch ein Mini-Wachstum von 0,2 Prozent. In der letzten Berechnung war man noch von einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 1,3 Prozent ausgegangen. Und so räumen auch führende Ampel-Politiker ein, etwa Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne): Die Lage der deutschen Wirtschaft sei "dramatisch schlecht". Und Finanzminister Christian Lindner (FDP) sagt: Deutschland sei "nicht mehr wettbewerbsfähig" Woran liegt das? Ist es die allgemeine Weltlage? Sind es die verhängten Sanktionen gegen Russland? Ist die Ampelregierung schuld? Alles zusammen? Oder ganz was anderes? Das neue Video von "Possoch klärt" (Oben, Link unten) beleuchtet fünf wichtige Gründe:

1. Die Weltlage

Mit einigen Krisen - die Corona-Pandemie, Inflation, Energieknappheit - haben und hatten auch andere Volkswirtschaften zu kämpfen. Dennoch nehmen andere Länder wirtschaftlich wieder an Fahrt auf, nicht so jedoch die deutsche Wirtschaft (externer Link). Ein Grund dafür ist auch der lahmende Welthandel; die globale Wachstumsrate sinkt das dritte Jahr in Folge (externer Link; möglicherweise Bezahlinhalt). Deutschland als Exportnation bekommt das besonders zu spüren; anders China, es überholt in vielen Bereichen die deutsche Exportwirtschaft (externer Link; möglicherweise Bezahlinhalt).

Monika Schnitzer, Professorin für Komparative Wirtschaftsforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) und Vorsitzende des Sachverständigenrates Wirtschaft, sagt, Deutschland habe bisher viel davon profitiert, dass es hochwertige Güter ins Ausland exportiert habe, vor allem nach China. "Da hat die Automobilindustrie tatsächlich gepunktet mit ihren hochklassigen Autos. Jetzt muss man sagen, da hat man vielleicht doch etwas übersehen, wie schnell sich die Technologie weiterentwickelt." Insbesondere bei der Elektromobilität seien die deutschen Automobilhersteller nicht ganz so schnell gewesen wie beispielsweise Tesla oder auch die chinesischen Automobilhersteller, sagt Schnitzer im BR24-Interview für das neue "Possoch klärt" (Video oben, Link unten). Man habe unterschätzt, wie schnell die Konkurrenz da punkten würde. Jetzt exportiert China zunehmend Elektroautos in die ganze Welt.