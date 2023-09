Hoffnung nach Project-Insolvenz: Aufatmen bei Wohnungskäufern

Brachliegende Baustellen verursachen steigende Mieten

Da in Nürnberg akuter Wohnungsmangel herrscht, ist es für Mieterinnen und Mieter wichtig, dass derartige Bauprojekte abgeschlossen werden. Bereits am Montag hatte Nürnbergs Baureferent Daniel Ulrich im Bayern-1-Interview betont: "Insolvenzen wie diese, und es gibt ja auch andere Fälle, die unangenehm sind, die tun jetzt richtig weh." Sollten Baustellen stagnieren oder gar nicht fertig gebaut werden, werde sich das in den Mietpreisen der Frankenmetropole niederschlagen, so die Befürchtung. "Der Schmerz wird in den nächsten Jahren ganz erheblich sein", so Ulrich.

"The Q": Weiteres Projekt liegt auf Eis

Nun wurde zwar eine Lösung für das Bauvorhaben in der Bayreuther Straße gefunden. Die Zukunft der anderen Project-Baustellen in Nürnberg ist aber weiterhin ungewiss. Auch unklar ist, was aus dem größten Projekt der Stadt "The Q" wird. Auf dem ehemaligen Quelle-Areal stehen bereits seit Anfang der Woche die Maschinen still.