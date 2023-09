Flaute am Bau: Bayerns Betriebe sind zunehmend in Sorge

Am stärksten im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich der Rückgang in Unterfranken mit einem Minus von 56 Prozent. Ähnlich dramatisch ist die Lage in Niederbayern mit einem Minus von 50,5 Prozent. Viel besser sieht es dagegen in Schwaben aus mit nur 8,8 Prozent im Minus. Im Süden des Freistaats wurde also mehr genehmigt als im Norden. Betrachtet man den Zeitraum der vergangenen fünf Jahre, dann ist in ganz Bayern ein Rückgang der Baugenehmigungen um 24,2 Prozent zu sehen. Nur noch 25.000 positive Bescheide der Baubehörden im Freistaat gab es im ersten Halbjahr 2023.