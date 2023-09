Warnung vor schweren Unwettern in Teilen Bayerns

In Bayern drohen schwere Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Unwetterwarnung für Teile des Freistaats herausgegeben.

Hagel, Starkregen, Sturmböen

Bis in die Nacht hinein komme es in den westlichen Alpen und Schwaben zu schweren Gewittern mit heftigem Starkregen bis 40 Liter pro Quadratmetern in kurzer Zeit, mit Hagel und mit Sturmböen bis 85 km/h, teilte der DWD mit.

"Vermeiden Sie Aufenthalt im Freien", rieten die Meteorologen. Welche Gebiete des Freistaats genau betroffen sind, ist auf der DWD-Warnkarte zu sehen.