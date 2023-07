Ryanair will umbauen – Aufwind für Nürnberg und Memmingen

Europas größte Direktfluggesellschaft Ryanair will ihr künftiges Wachstum vor allem außerhalb Deutschlands organisieren. Das wird wohl auch Auswirkungen auf die bayerischen Standorte an den Flughäfen Nürnberg und Memmingen haben.

"Mit seinen hohen Kosten sticht Deutschland als Markt nicht gerade hervor. Wir stationieren unsere Flugzeuge lieber in Italien, Spanien oder anderen Standorten, in denen wir niedrigere Zugangskosten haben", sagte die Ryanair-Repräsentantin für den deutschsprachigen Raum, Annika Ledeboer, der Deutschen Presse-Agentur. Zurzeit suche man eher in Frankreich oder Schweden neue Crews, als weitere Flugzeuge an deutschen Flughäfen zu stationieren.

Hier sieht Ryanair Wachstumspotenzial

Ryanair will auch in den kommenden Jahren stark wachsen und die Passagierzahl von geplanten 185 Millionen im laufenden Geschäftsjahr auf 225 Millionen im Jahr 2026 steigern.

Daraus ergäben sich – im unterdurchschnittlichen Maß – auch Wachstumschancen für einzelne deutsche Flughäfen. "Potenzial sehen wir beispielsweise in Nürnberg, Düsseldorf-Weeze oder am Hahn in Rheinland-Pfalz", sagte Ryanair-Sprecherin Ledeboer.

Sie nannte in diesem Zuge auch den Standort Memmingen – wie eine Sprecherin des Allgäu Airport auf BR-Nachfrage sagte. Kommende Woche werde laut Ryanair der Winterflugplan veröffentlicht, so die Sprecherin weiter, dann können man Genaueres sagen. "Wir gehen aber derzeit von einem Wachstum aus."

Nürnberg und Memmingen – Ryanair-Standorte in Bayern

Statt einstmals 52 Maschinen haben die Iren in Deutschland nur noch 29 Boeings an sieben Standorten stationiert. Insgesamt gibt es noch 14 Flughäfen-Standorte - in Bayern sind das der Flughafen Memmingen und der Flughafen Nürnberg.

Am Albrecht Dürer Airport Nürnberg feierte Ryanair erst kürzlich Jubiläum: Seit zehn Jahren fliegt die Billig-Airline von hier aus. Laut Flughafen Nürnberg ist Ryanair dort mittlerweile die größte Fluggesellschaft, mit zwei stationieren Flugzeugen und 30 Zielen im Sommer 2023, darunter Dublin, London und viele Destinationen unter anderem in Griechenland, Italien, Portugal und Spanien. Ryanair spricht von 60 lokalen Arbeitsplätzen. Insgesamt fliegen mehr als 20 Fluggesellschaften den Nürnberger Airport regelmäßig an. Sie bedienen 65 Flugziele.

Fast anderthalb Jahrzehnte ist Ryanair am Memminger Flughafen vertreten: Seit 2009 fliegt die Fluggesellschaft den Airport im Allgäu regelmäßig an. Erst im vergangenen Winterflugplan waren weitere Strecken hinzugekommen und die dritte Maschine dort fest stationiert worden. Die Flugziele sind auch hier zahlreich, unter anderem in Spanien und Italien. Erst im Frühjahr hatte der Allgäu Airport einen neuen Passagierrekord für 2022 vermeldet.

Ryanair: Kosten an deutschen Standorten höher

Die Airline-Sprecherin Ledeboer kritisierte die deutsche Luftverkehrsabgabe ebenso wie die hiesigen Gebühren für Luftsicherheit und Passagierkontrollen. Auch die Betriebskosten an den deutschen Flughäfen seien vergleichsweise hoch. In der Folge hätten sich Ryanair und weitere Low-Cost-Airlines vom deutschen Markt abgewandt.

Auch spiele die starke Marktposition der Lufthansa eine Rolle. In diesem Jahr wollen zwar viele Deutsche reisen - aus Sicht der Ryanair genügt das aber noch nicht. Die Folge des fehlenden Wettbewerbs seien überdurchschnittlich hohe Ticketpreise und ein geringeres Streckenangebot. Zudem werde der stark geschrumpfte innerdeutsche Luftverkehr das Niveau vor Corona absehbar nicht mehr erreichen, weil viele Geschäftsreisende ausgewichen seien.

Im laufenden Geschäftsjahr 2023/24 will der europäische Passagier-Primus in Deutschland rund 16 Millionen Gäste transportieren nach 14,3 Millionen im vorherigen Jahr. Vor der Corona-Krise hatten bis zu 21 Millionen Menschen in Deutschland jährlich die Angebote der Iren genutzt.

Mit Informationen von dpa.