Börse: Aktienmärkte in Asien im Minus

An wichtigen Aktienmärkten in Asien fallen die Kurse. Marktbeobachter begründen das vor allem mit schwachen Vorgaben vom Technologie-Sektor an der Wall Street und mit Rezessionsängsten. Dazu dürften Unsicherheiten in den Handelskonflikten beitragen – sowie die weitere Entwicklung der Geldpolitik – und auch Regierungskrisen. In Italien hat Ministerpräsident Conte mit seinem Rücktritt gedroht, wenn die Regierungskoalition ihren Streit nicht beilegt.

VW will Traton an die Börse bringen

Volkswagen kündigte am Abend den Börsengang eines Teils seiner Nutzfahrzeugtochter Traton an. Vorgesehen sei sowohl eine Notierung der Traton-Aktien im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse als auch im Regulierten Markt der Nasdaq Stockholm, teilte der Autokonzern mit. Der Börsengang solle vorbehaltlich der Marktbedingungen voraussichtlich vor der Sommerpause abgeschlossen werden und nur aus Aktien aus dem Bestand von Volkswagen bestehen. Der Ölpreis fällt. Das Barrel Brent-Öl kostet rund 61 Dollar. Das sind rund 9 Euro mehr als Ende Dezember und rund 24 Euro weniger als Anfang Oktober 2018. Und der Euro ist 1,12 51 Dollar wert.