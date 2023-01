Arbeitslosenquote in Bayern steigt saisonbedingt auf 3,6 Prozent

Vergleicht man den aktuellen Bestand an Arbeitslosen mit dem Januar 2022, sind im Freistaat aktuell 17.761 mehr Menschen ohne Job. Dies sei aber vor allem auf die hohe Zahl an Kriegsgeflüchteten aus der Ukraine zurückzuführen, betont der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart. Ansonsten wäre die Arbeitslosigkeit im Vorjahresvergleich um rund 4.000 Menschen zurückgegangen.

Kriegsflüchtlinge qualifizieren sich

Dieser Faktor macht auch einen wesentlichen Anteil bei der gestiegenen Unterbeschäftigung aus. Die Unterbeschäftigung erfasst Menschen, die vorübergehend krank sind oder sich in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen befinden. Sie ist im Vorjahresvergleich um 40.764 auf 361.351 Personen gestiegen. Dabei spielen Menschen aus der Ukraine eine erhebliche Rolle, weil sich viele in Integrationskursen befänden, um dem Arbeitsmarkt bald zur Verfügung zu stehen, erklärt Holtzwart.

Leicht rückläufige Nachfrage nach Arbeitskräften

Der bayerische Arbeitsmarkt zeigt sich nach wie vor aufnahmefähig. Aktuell sind im Stellenpool der bayerischen Arbeitsagenturen 146.991 Jobs gemeldet. Das sind zwar 7.893 weniger als vor einem Jahr. Dennoch sei die Nachfrage nach Arbeitskräften als sehr hoch einzuschätzen. Allerdings sei seit August vergangenen Jahres ein leichter, aber kontinuierlicher Abwärtstrend zu beobachten.

Anhaltende Verunsicherung

Mögliche Gründe sieht der Chef der bayerischen Arbeitsagentur in verschiedenen Unsicherheiten. So werde die Diskussion über steigende Energiekosten in Folge des Ukraine-Kriegs schon seit dem vergangenen Sommer geführt. Der russische Angriffskrieg und die sich wieder verstärkende Corona-Welle in China rufe zudem die Sorge um Lieferketten hervor, so Holtzwart.

Mit welchen Mehrkosten die Betriebe zu rechnen hätten, sei weiterhin nicht klar abschätzbar. Daher seien viele Unternehmen bei der Ausschreibung neuer Stellen zurückhaltend, obwohl der Mangel an Fachkräften inzwischen in vielen bayerischen Betrieben zum Alltag gehöre. Holtzwart rät den Unternehmen daher, auch in den eigenen Reihen nach Beschäftigten zu suchen, die sich in Zusammenarbeit mit der BA für eine Weiterqualifizierung eignen könnten.

Beschäftigung bleibt auf hohem Stand

Insgesamt gesehen entwickelt sich die Beschäftigung im Freistaat positiv. Nach den aktuellsten Beschäftigungsdaten aus dem November 2022 sind 5,94 Millionen Menschen in sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren das 90.100 bzw. 1,5 Prozent mehr.