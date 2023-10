Unterfranke als Para-Juniorsportler 2023 ausgezeichnet

Große Ehre für den Bad Brückenauer Radsportler Maximilian Jäger: Nach seinem Sieg im Einzelzeitfahren bei der Para-WM im August, wird er nun als "Sporthilfe Para-Juniorsportler 2023" ausgezeichnet. Die Verleihung des Preises findet am Samstag in Düsseldorf statt. Schon tags zuvor ehrt seine Heimatstadt Bad Brückenau "ihren" Weltmeister.

Dreirad-Weltmeister im Zeitfahren

Für Freitagabend wird zu einem Empfang ins Rathaus geladen. Neben der Goldmedaille im Zeitfahren auf dem Dreirad erzielte Jäger bei der Weltmeisterschaft in Glasgow auch Bronze im Straßenrennen. Nicht sein erster Erfolg: Auch bei Europameisterschaften und Deutschen Meisterschaften gewann er bereits. Laut Sporthilfe gilt Jäger als eines der hoffnungsvollsten Talente für die Paralympischen Spiele 2024 in Paris. Der 23-Jährige ist durch einen vorgeburtlichen Schlaganfall im Mutterleib teilweise gelähmt.

Linke Körperhälfte teilweise gelähmt

Das wirkt sich auch auf seine Fahrtechnik aus. Bei dem Dreirad müsse man sich in die Kurve reinlehnen, damit man nicht aus der Kurve fliege, so Jäger. Rechts könne er sich optimal reinlehnen und schnell durch die Kurven fahren. "Und bei den Linkskurven muss ich halt ein bisschen abbremsen, da kann ich mich nicht so reinlehnen. Und wenn man sich nicht reinlehnt, kann es passieren, dass man aus der Kurve fällt“, so der Sportler. Das sei die größte Hürde, die er nehmen müsse. Die Zeit, die er in den Linkskurven verliere, müsse er dann in den Geraden dann wieder rausholen, erklärt er.

Sportler macht anderen Menschen Mut

Maximilian Jäger ist auch schon Europameister und zweifacher Deutscher Meister, damit macht er Menschen mit und auch ohne Behinderung Mut. "Mich sprechen schon teilweise Leute an, die ein Handicap haben, wie ich das so mache. Aber auch Leute, die kein Handicap haben, finden das toll, was ich mache und finden, dass ich ein Vorbild für sie bin, weil es zeigt, was möglich ist mit Handicap. Und sie finden das einfach super, wie ich mich da durchbeiße", so der junge Sportler. Am Donnerstag hat der frisch gebackene Weltmeister frei – am Freitag findet dann ein Straßenrennen statt.