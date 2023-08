Trotz Handicap – Radrennsport der Spitzenklasse

Die verschiedenen Medaillen hat Jakob Klinge bescheiden im Keller platziert. Geradezu unauffällig hängen sie an einem Holzregal neben den Schlittschuhen seiner Freundin. Dabei kann sich die sportliche Leistung des 26jährigen Physiotherapeuten absolut sehen lassen: Jakob Klinge wurde im Juni Deutscher Meister im Para Cycling in seiner Kategorie. Bereits vor zwei Jahren sicherte er sich den Europameistertitel im Einzelzeitfahren. Aktuell fährt Jakob Klinge rund 20 000 Kilometer pro Jahr auf seinem Carbon-Rennrad.

Radsport mit Handicap

"Auf dem Rad fühl ich mich frei. Ich will an meine Grenzen gehen", sagt Jakob Klinge. Para Cycling ist Radsport für Menschen mit Handicap. Dabei gibt es verschiedene Gruppierungen, wie die Handbiker, Tandem, Dreiräder oder die Zweiräder. Jakob Klinge fährt auf einem gewöhnlichen Rennrad. Fünf verschiedene Abstufungsgruppen gibt es in seiner Para Cycling Zweiradklasse: Von C1 bis C5. C1 ist am stärksten gehandicapt, C5 am wenigsten. Jakob startet in der C5 Gruppe.

Geboren mit Klumpfüßen

Jakob Klinge wurde mit sogenannten Klumpfüßen geboren. Schon als Kleinkind muss er Beinschienen tragen. Es folgen mehrere erfolgreiche Operationen an den fehlgestellten Füßen. Sportlich ist Jakob von Klein auf. Er versucht sich in verschiedenen Sportarten, unter anderem Fußball und Laufen. Letztlich ist beides aber zu schmerzhaft. Alles andere als ideal für seine Füße. Erst beim Radfahren findet er sein Glück. Heute unterscheiden sich seine Füße optisch auf den ersten Blick nicht besonders von "gewöhnlichen". Etwas breiter, sichelförmiger aber sind sie. "Wenn der Klumpfuß gut operiert wird, sind die Einschränkungen relativ gering", meint Klinge.

Erfolgreich bei der Weltmeisterschaft

Jakob Klinge ist gerade von der Rad-Weltmeisterschaft im schottischen Glasgow zurückgekehrt. Er sei ohne große Erwartungen auf der Bahn in der Halle gestartet. Bahnradsport betreibe er erst seit einem Jahr. An fünf Rennen habe er teilgenommen, drei Top-Ten-Platzierungen habe er erzielt. Damit sei er schon sehr zufrieden.

Handicap kein Hindernis für Leistungssport

Para Cycling bekannter machen und zeigen, dass ein Handicap kein Hindernis für attraktiven Leistungssport ist, das versucht Jakob Klinge auf seinem eigenen Youtube-Kanal. Regelmäßig meldet er sich aus dem heimischen Keller, berichtet seinen Followern von den aktuellen Erfolgen. Sportlich sollen noch ein paar Medaillen dazu kommen. Am liebsten "Gold" 2028 bei den Paralympics in Los Angeles. Das ist sein großer Traum.