Sportgeräte zum Ausleihen: Erste Sportbox in Nürnberg

Im Nürnberger Marienbergpark gibt es ab jetzt ein neues Angebot für alle Sportbegeisterten: Per App können Interessierte die sogenannte Sportbox öffnen und kostenlos die Trainingsgeräte nutzen, heißt es aus dem Nürnberger Rathaus. Zu den Geräten gehören neben Hanteln auch Bälle und Yogamatten.

Alle Nutzer sind identifizierbar

Durch die Registrierung in der App seien alle Nutzer identifizierbar, teilt die Stadt Nürnberg weiter mit. Diebstähle könnten dadurch nachvollzogen werden. Damit es gar nicht so weit kommt, mache die Box deshalb vor und nach dem Öffnen ein Foto von dem Equipment.

Der Turn- und Sportverein (TUSPO) 1888 Nürnberg führe jede Woche kostenlose Übungsstunden an der Sportbox durch, die im Marienbergpark, nördlich der Trimm­dichpfad­-Station "Balancebalken" steht.

Ziel: 150 Sportboxen in Deutschland

Finanziert werden die Sportbox und die administrativen Kosten in den ersten zwei Jahren vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB). Sollte die Sportbox von den Nürnbergern gut angenommen werden, überlege sich die Stadt, auch weitere Parks mit dem Angebot auszustatten.

Insgesamt 150 Sportboxen soll es in Deutschland in Zukunft geben, die erste wurde laut DOSB Mitte Juni im Berliner Olympiapark eröffnet. In Bayern gibt es laut Anbieter bereits in Augsburg, Donauwört und Regensburg jeweils eine dieser Boxen. Auch in Erlangen und Ebermannstadt sind Sportboxen installiert.