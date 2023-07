Los geht's: kostenlose Sportbox fürs Training im Freien

Medizinbälle, Kettlebells, Springseile und weitere Trainingsgeräte stecken in der neuen Sportbox, die im Aktivpark mitten in Ebermannstadt steht. Andrea Hutzler vom TSV Ebermannstadt freut sich, dass nun alle, die sich gerne im Freien bewegen möchten, die Spiel- und Sportgeräte kostenlos ausleihen und loslegen können. Als Stadträtin und Vereinskassiererin war sie durch ein Rundschreiben des Städtetags auf das Angebot des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) aufmerksam geworden.

Ausleihe per App

Wer Seil springen oder Kettlebells schwingen möchte, kann die entsprechenden Geräte per Smartphone jederzeit ausleihen. Dazu muss man die App mit dem Namen Sportbox runterladen, sich einmalig registrieren und kann dann den Zeitraum für die Ausleihe buchen. Vor Ort lässt sich die Sportbox per App dann öffnen und schließen. So kann auch nachvollzogen werden, wenn Geräte beschädigt oder nicht zurückgegeben wurden. Das Prinzip funktioniert somit ähnlich wie die Ausleihe von Fahrrädern oder eScootern.

Sport und Spiel für alle

In Ebermannstadt ist die Sportbox eine sinnvolle Ergänzung im Aktivpark, wo beispielsweise schon ein neues Calisthenics-Gerüst für Übungen mit dem eigenen Körpergewicht steht. In der Sportbox liegen dafür Bänder bereit, mit denen man zusätzliche Trainingsmöglichkeiten hat. Aber auch Boulekugeln und anderes Fitness-Equipment eignen sich für die spielerische Bewegung allein oder in der Gruppe. Der TSV Ebermannstadt plant wöchentliche Bewegungsangebote mit Trainerinnen und Trainern aus unterschiedlichen Sportabteilungen an der Sportbox.

Kostenlose Trainingsangebote vom Verein

So will beispielsweise Patrick Hutzler, Trainer der 1. Fußball Herren-Mannschaft, mit seinem Team um den Aktivpark joggen und ein Gerätetraining an der Sportbox anschließen. An solchen Ausdauer- und Krafteinheiten können alle Interessierten kostenlos teilnehmen, auch diejenigen, die keine Vereinsmitglieder sind. "Aber vielleicht gefällt einigen der gemeinsame Sport so gut, so dass sie sich dem TSV Ebermannstadt anschließen", hofft Andrea Hutzler. Gleichzeitig kann der Sportverein öffentlich zeigen, wie viele verschiedene Abteilungen und Angebote er hat.