Achterbahn-Unfall auf der Wiesn: Ermittlungen dauern an

Die Ermittlungen zum Achterbahnunfall auf der Wiesn am Samstagabend gehen weiter. Gegen 22.10 Uhr waren acht Menschen leicht verletzt worden, als ein Zug beim Anfahren auf den nachfolgenden zurückgerollt war. Die Betreiberfirma des "Höllenblitz" geht von einem technischen Defekt aus. Sie hatte betont, dass alle Sicherheitsvorkehrungen für die Achterbahn zuvor getroffen worden seien. Die Anlage sei technisch abgenommen worden.

Weiterbetrieb ab Dienstag?

"Höllenblitz"-Geschäftsführer Wilhelm Ottens sagte, die nötigen Reparaturen seien jetzt weitgehend abgeschlossen. Nun müssten Vertreter der Herstellerfirma und des TÜV die Anlage noch abnehmen. Nachdem auch die Polizei ihre technischen Ermittlungen an der Achterbahn abgeschlossen hat, könnte sie schon am morgigen Dienstag wieder in Betrieb gehen. Der "Höllenblitz" ist laut Ottens die größte reisende Indoor-Achterbahn der Welt.

Wie heftig war die Kollision?

Wie stark der Aufprall des zurückrollenden Zuges auf den Nachfolgenden war, darüber gehen die Meinungen auseinander. Zunächst hatten Beobachter von "langsamer Geschwindigkeit" gesprochen. Die acht Leichtverletzten, von denen drei vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden waren, hatten laut Wiesn-Sanitätsstation vorwiegend Prellungen erlitten.

Augenzeugin widerspricht

Nun hat die 23-jährige Münchnerin Greta Helgerth zunächst in einem TiKTok-Video von einem stärkeren Aufprall berichtet. Der Pannenzug, in dem sie gesessen habe, sei "volle Kanne runtergeprescht" und in den nachfolgenden Zug "reingedonnert". Sie habe einen Bluterguss am Bein davongetragen.

Gegenüber BR24 berichtet Helgerth, sie und zwei weitere Freundinnen hätten zudem ein Schleudertrauma erlitten. "Ich weiß nur noch, dass der Aufprall super-dumpf und schnell war". Ihr Zug sei nach 20 Sekunden Fahrt einfach stehengeblieben und dann plötzlich rückwärts gefahren. Das sei "super-schnell" gegangen.

In den Kommentaren unter ihrem TikTok-Video findet sich überwiegend Zuspruch. Es gibt aber auch Antworten von Nutzern, die den Zusammenprall beobachtet haben wollen und schreiben, dass von "reindonnern" nicht die Rede sein könne.

Gutachten soll Unfallhergang klären

Mit welcher Geschwindigkeit genau der eine Zug in den anderen fuhr, ist Gegenstand der Ermittlungen und eines Unfallgutachtens. Die Polizei setzt ihre Vernehmungen zu fort, so ein Sprecher zum BR. Eine Anzeige etwa wegen fahrlässiger Körperverletzung liege noch nicht vor. Beide Züge waren mit rund 30 Menschen besetzt. Laut Betreiber seien sie alle mit Bügeln gesichert gewesen und hätten die Züge selbständig verlassen können.

TÜV kontrolliert regelmäßig Bremsen

Laut TÜV hat Deutschland mit das höchste Sicherheitsniveau bei Fahrgeschäften. So würden regelmäßig auch die Bremssysteme kontrolliert, sagte Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands, dem BR. Neben den regelmäßigen TÜV-Kontrollen sei aber auch das Personal in der Pflicht, die Sicherheitsvorschriften einzuhalten.