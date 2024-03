Aleksandar Pavlovic: Verliert der DFB das nächste Top-Talent?

Aleksandar Pavlovic hat in dieser Saison beim FC Bayern eine steile Entwicklung hinter sich. Mit seinen 19 Jahren beeindruckte er Trainer Thomas Tuchel im Sommer bei der Asien-Tour - und hat seitdem nicht mehr damit aufgehört. Fast die Hälfte der möglichen Spielzeit stand er in der Bundesliga beim deutschen Rekordmeister auf dem Platz, achtmal auch in der Startelf. Es spricht vieles dafür, dass gebürtige Münchner sich beim FC Bayern langfristig durchsetzen kann. Mit dem Tempo beim FC Bayern kann er schon jetzt mithalten.

Serbiens Trainer plante Berufung in die A-Nationalmannschaft

Das ist auch dem serbischen Fußballverband nicht entgangen. Serbiens Nationaltrainer Dragan Stojkovic wollte Pavlovic, Sohn serbischer Eltern, für die kommenden Länderspiele im März nominieren. Das gab zumindest Nationalmannschaftsdirektor Stevan Stojanovic auf der Verbandswebseite an. Man sei seit "Monaten mit Pavlovic respektive dessen Eltern" in Kontakt. Zudem habe es ein persönliches Treffen in München gegeben, um den Mittelfeldspieler "auf adäquate Weise" in die A-Nationalmannschaft zu integrieren. An dem Niveau von Pavlovic gebe es "keinen Zweifel".

Nach Uzun? Nächstes verlorenes Top-Talent?

Der DFB ist da deutlich vorsichtiger. Erst im November 2023 debütierte Pavlovic für die U20-Nationalmannschaft Deutschlands. Droht dem DFB nun also der nächste Verlust eines Top-Talents? Erst am Montag, 4. März, hatte der Nürnberger Shootingstar Can Uzun bekannt gegeben, dass er künftig für die Türkei auflaufen werde. "Ich habe auf mein Herz gehört", schrieb Uzun bei Instagram.

Pavlovic zögert, Verband optimistisch

Wie Pavlovic sich entscheiden wird, ist aktuell noch offen, das habe er auch dem serbischen Verband mitgeteilt. "Uns wurde gesagt, dass Aleksandar derzeit keine endgültige Entscheidung fällen möchte", wird Stojanovic zitiert. Pavlovic wolle sich bis nach der Europameisterschaft Zeit nehmen. "Das verstehen wir. Wir werden ihn weiter beobachten und Kontakt halten. Am Ende werden wir sehen, wie der Epilog ausgeht", sagte Stojanovic. Man wünsche Pavlovic für den Rest der Saison viel Erfolg und hoffe, "dass er ab Herbst das serbische Trikot tragen wird".

Der DFB wird das verhindern wollen. Aktuell soll laut Medienberichten U21-Trainer Antonio Di Salvo eine Nominierung für die EM-Qualifikationsspiele gegen den Kosovo und Israel planen.