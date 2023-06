Musk vs. Zuckerberg: Kommt es zum Käfig-Kampf?

Hintergrund der Musk-Herausforderung an Zuckerberg ist eigentlich ein schnöder Business-Konflikt. Meta, zu dessen Social Media-Imperium unter anderem auch Instagram und Facebook gehören, möchte einen Twitter-Konkurrenten ins Leben rufen. Die Zeit scheint günstig, denn seit der Übernahme durch Elon Musk regiert bei dem Zwitscher-Dienst das Chaos. Doch während Metas Kurznachrichten-Dienst "Threads" ziemlich sicher kommen wird, ist es weit unklarer, ob der Käfigkampf der beiden superreichen Milliardäre stattfinden wird.

Doch völlig ausgeschlossen scheint es auch nicht zu sein. Dana White - Chef der UFC und damit des, mit Abstand größtem Veranstalter von MMA-Kämpfen - postet schon mal ein Video von sich in einem "Zuckerberg vs. Musk"-T-Shirt und spricht vom "größten Kampf aller Zeiten". Er habe mit Musk und Zuckerberg gesprochen. Beide würden es absolut ernst meinen.

Zuckerberg kann Ju-Jutsu, Musk aber den "Supermove"

Seither elektrisiert der mögliche Kampf der zwei Superreichen das Internet. Es wird darüber spekuliert, wer den Kampf wohl gewinnen würde, wobei hier die Vorteile vor allem bei Mark Zuckerberg gesehen werden. Der Meta-Chef ist zwar kleiner und leichter als Musk, gilt aber als echte Sportkanone. Während der Corona-Pandemie hat Zuckerberg mit Ju-Jutsu begonnen und sogar Turniere absolviert. Das japanische Kampfkunst der Selbstverteidigung dürfte dem Meta-Chef insbesondere beim Bodenkampf im Oktagon Vorteile verschaffen.

Musk wiederum hat keinerlei Kampfsporterfahrungen lässt aber per Twitter verlautbaren, dass er einen Supermove in Petto habe. Der heiße "The Walrus" und beschränke sich darauf, sich auf den Gegner zu legen und ansonsten nichts zu tun.

Mark Zuckerberg ist längst nicht mehr der Bösewicht

Ob Musks unkonventionelle Art zu kämpfen im Oktagon von Erfolg gekrönt sein wird, darf bezweifelt werden. Nichtsdestotrotz könnte Musk auch profitieren, denn nun spricht die Welt plötzlich mehr von seinen Qualitäten als Käfigkämpfer als von seinen als Twitter-Chef.

Vor allem Zuckerberg erscheint aber in dieser Posse der große Gewinner. Er hat in den vergangenen Monaten vor allem durch Mitarbeiterentlassungen von sich Reden gemacht, auch die Metaverse-Pläne seines Konzerns wollen nicht so recht zünden. Da kommt es gerade recht, wenn sich der 39-Jährige nun sportlich und humorvoll ins Szene setzten kann. Sein Image als größter Bösewicht im Silicon Valley hat er in den letzten Jahren ohnehin schon verloren - und zwar an Elon Musk.