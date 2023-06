"Himmel taghell": Mehrere Meteoriten über Bayern verglüht

Gestern Abend um kurz vor elf häuften sich plötzlich Posts aus Bayern in den sozialen Netzwerken wie dieser: "Gerade war der Himmel taghell, grünlich über Nürnberg", schrieb ein User. "Ich habe es auch gesehen", antwortet eine Oberfränkin, und sie habe "definitiv einen lauten Schlag kurz später" gehört. Eine andere beschreibt, sie habe gerade draußen vor dem Camper gesessen und auf den See geschaut, plötzlich habe sie einen "riesigen leuchtenden grünen Ball mit Schweif" gesehen, der über den Himmel flog und hinter den Bergen verschwand. "Sah echt krass aus", schreibt sie. Augenzeugen beschreiben auch, dass eindeutig eine Druckwelle zu spüren gewesen seien.

Doch was war das außergewöhnliche Himmelsspektakel, das heute Nacht bei vielen in Bayern für Aufregung gesorgt hat? Ursache waren Meteoriten, die am Nachthimmel über Bayern und Tschechien niedergegangen sind - und einer davon ist hell leuchtend verglüht. Das bestätigte das Tschechische Hydrometeorologische Institut CHMU.

Video aus Pilsen zeigt den Meteor

Es habe gegen 22.45 Uhr am Montagabend einen extrem klar zu sehenden Meteoriten am westlichen Horizont gegeben. Er sei heller als der Vollmond gewesen und es bestehe die reale Möglichkeit, dass kleinere Bruchstücke auf die Erde gefallen sind, schreibt die tschechische Behörde. Sie veröffentlichte auch ein Video des Meteors, wie er über der tschechischen Stadt Pilsen zu sehen war: