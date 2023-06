Überraschende Wende: Deutschlands "beste Brauerei" ist gerettet

Überraschende Wende bei Strecks Brauhaus in Ostheim vor der Rhön. Die Traditionsbrauerei, auch bekannt unter Streck-Bräu, ist verkauft. Das hat der langjährige Inhaber Axel Kochinki mitgeteilt. Der Vertrag sei schon unterschrieben, der Kaufpreis schon überwiesen. Über die Höhe der Summe hätten beide Seiten Stillschweigen vereinbart.

Investor aus Hessen übernimmt Traditionsbrauerei

Der Käufer ist die Biermacher GmbH mit Sitz in Seeheim-Jugenheim im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg. Dahinter steckt der Geschäftsmann Uwe Lauer, der vor allem im Anlagenbau tätig ist. Die Lauer GmbH hat 500 Mitarbeiter und setzt ungefähr 120 Millionen Euro im Jahr um. Lauer hat bereits die Pfungstädter Brauerei gekauft, Hessens größte Privatbrauerei. Das letzte Bier am Stammsitz der Pfungstädter Brauerei wurde allerdings Ende März abgefüllt. Seit April gibt es eine Kooperation mit der Familienbrauerei Eder & Heylands in Großostheim (Lkr. Aschaffenburg), die soll das Bier weiter nach Pfungstädter Rezeptur herstellen.

Alle Mitarbeiter werden übernommen

In Ostheim hat die Biermacher GmbH nicht nur die Brauerei samt Inventar gekauft, sondern auch gleich drei Brauereigaststätten im Ort. Alle 34 Mitarbeiter von Strecks Brauhaus sollen übernommen werden, die Gespräche laufen aktuell. "Es geht um den Erhalt von Bierkultur und einer starken regionalen Marke", so Uwe Lauer in einer Pressemitteilung. Er selbst war beim offiziellen Pressetermin vor Ort nicht dabei.

Investitionen im sechsstelligen Bereich

Man werde in Ostheim kräftig investieren, so Pressesprecherin Caroline Maiwald. Von einer Summe im sechsstelligen Bereich sei die Rede. Bürgermeister Steffen Malzer zeigte sich überrascht von der plötzlichen Übernahme, ist aber erfreut vom Versprechen der neuen Inhaber, alle Arbeitsplätze sowie den Braubetrieb aufrecht zu erhalten. Erst 2022 war Strecks Brauhaus mit dem Goldenen Bundesehrenpreis als "beste Brauerei Deutschlands" ausgezeichnet worden.

Brauerei stand vor dem Aus

Mitte Juni dieses Jahres hatte Axel Kochinki im Rahmen vom Stadtfest in Ostheim dann völlig überraschend das Aus der Brauerei verkündet. Die über 300 Jahre alte Brauerei sei unter den aktuellen Bedingungen nicht zu retten. Hohe Energiekosten, der sinkende Bierkonsum und die Corona-Pandemie wären dafür verantwortlich. Eine Woche später jetzt die überraschende Wende.

Die Biermacher GmbH hätte aus den Medien vom Aus von Strecks Brauhaus erfahren und sofort zugegriffen, so Pressesprecherin Caroline Maiwald. Die Brauerei in Ostheim vor der Rhön ist 1718 gegründet worden.