"Wirtschaftliche Lage" - Flughafen München kündigt Kunstprojekte

Vom Besucherhügel am Flughafen München blickt man derzeit auf ein nagelneues Gebäude. 600 Millionen Euro kostete die Erweiterung des Terminal 1 mit – eigentlich – sechs neuen Fluggastbrücken. 2025 soll es in Betrieb gehen – allerdings nicht wie ursprünglich geplant, denn die Geschäftsführung des Flughafens hat den Künstlern, die das Gebäude gestalten sollten, gekündigt. Die Münchner Künstlerin Dorothea Reese-Heim hätte die markanten Fluggastbrücken mit bunten Objekten aus Glas und Stahl gestaltet. Sie sei traurig, denn sie habe viel Herzblut hineingelegt und sich mit den Werken lange auseinandergesetzt, sagt sie im Interview.

Kunst hatte Tradition am Airport – bislang

Seit Inbetriebnahme im Mai 1992 war Kunst am Bau für frühere Geschäftsführungen des Flughafens selbstverständlich. Michael Kerkloh, der 17 Jahre lang Geschäftsführer bis 2019 war, realisierte in seiner Amtszeit viele Kunstwettbewerbe und Kunstwerke. Wer aufmerksam durch die Terminals geht, entdeckt spannende Arbeiten, wie zum Beispiel im München Airport Center die Holzskulptur "Fliegen" von Lothar Seruset: Ein Mann steht auf einem Globus und hält ein Flugzeug in der Hand.

Auch für den Satelliten des Terminal 2 und für die Erweiterung von Terminal 1 wurden 2015 und 2019 aufwendige Kunstwettbewerbe durchgeführt. Allen vier Siegern, die ihre Werke schon lange vorbereiten, wurde in diesem Jahr gekündigt. Zur Begründung erklärt der Flughafen: "Aufgrund der wirtschaftlichen Gesamtlage, die sich mittelfristig nicht verändern wird, sehen wir uns leider generell gezwungen, von Investitionen in Kunst am Bau Abstand zu nehmen und werden entsprechend auch die geplante Kunst in und an der Erweiterung des Terminal 1 nicht umsetzen können. Sobald die wirtschaftliche Lage des Unternehmens es wieder zulässt, werden wir uns dieses Themas wieder annehmen."

Kunst wichtig für Flughafen-Rankings

Tatsächlich rechnet der Flughafen schon in diesem Jahr wieder mit schwarzen Zahlen. Alle Kunstwerke für die beiden Erweiterungen hätten knapp 2,5 Millionen Euro gekostet – bei 1,5 Milliarden Euro Baukosten. Kunstberaterin Eva Müller organisierte die Wettbewerbe und arbeitete lange Jahre vertrauensvoll mit dem Flughafen zusammen. Jetzt ist sie über das Vorgehen irritiert: "Es geht um die Aufenthaltsqualität und die wird ja in den Rankings unter den Flughäfen immer wieder ausgetragen. Da gibt es tatsächlich Bewertungen dafür. Und es ist für die Menschen ganz wichtig, manche Menschen halten sich ja unfreiwillig sehr lange am Flughafen auf. Wenn wir alle öffentlichen Orte nur noch mit Werbung bespielen, das ist für die Menschen nicht lustig", so Müller.

Absage auch für renommierte Künstlerin

Zu den Wettbewerbsgewinnerinnen gehörte auch die renommierte österreichische Künstlerin Inge Dick. Vier ihrer fotografischen Arbeiten zu den vier Jahreszeiten hätten großformatig Wände des Gebäudes geziert. Trotz der Enttäuschung will sie die Hoffnung nicht aufgeben, dass die Geschäftsführung noch einlenkt. Schließlich hätten alle Künstlerinnen und Künstler schon sehr viel Zeit in ihre Arbeiten investiert.