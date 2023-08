10 Konzerte in 30 Stunden: Rap geht auch im Biergarten

Samstagmorgen, 11.30 Uhr: Im Biergarten der Brauerei Hönig zeichnet sich ein ungewohntes Bild. Kinder stehen mit nickenden Köpfen auf Bierbänken und Erwachsene aller Altersklassen wippen mit ihren Armen zum Takt, während aus den Boxen Hip-Hop Musik dröhnt.

Bambägga und Kapitän Holz: Rap für die ganze Familie

Auf der Bühne steht die Rap-Crew "Bambägga" – bestehend aus den beiden Brüdern Jonas und David Ochs. Jonas ist Rapper. In feinstem Fränkisch feuert der Bamberger seine Reime ins Mikrofon. Sein Bruder, der DJ der Band, sorgt im Hintergrund für die passende musikalische Untermalung. Unterstützt werden die beiden von Kapitän Holz am Saxofon. Das Trio hat sich für dieses Wochenende viel vorgenommen: Zehn Auftritte in 30 Stunden sollen es werden. Sie nennen es "Rap Frühschoppen".

Für ihre Zuschauerinnen und Zuschauer bieten die Künstler mehr als Musik. Jonas reißt zwischen den Liedern Witze und erzählt anschaulich Geschichten aus seinem Leben – sehr zur Freude des Publikums. Kapitän Holz lockert die Stimmung, indem er Songs wie die "Biene Maja" oder "Looking for Freedom" von David Hasselhoff auf dem Saxofon spielt. Während eines Lieds werden Mütter und Väter dazu angehalten, ihre Kinder auf die Schultern zu nehmen und eine Polonaise durch den Biergarten zu machen.

Konzerte an besonderen Orten in Stadt und Landkreis Bamberg

Beim "Rap Frühschoppen" bringen "Bambägga" und Kapitän Holz Hip-Hop Musik auch an Orte, an denen man nicht unbedingt damit rechnet: in einen Biergarten im Landkreis Bamberg, auf die Bamberger Altenburg oder zum Schwimmverein. Denn die Rapmusik von "Bambägga" ist hier zu Hause. Die große weite Welt sei schön, aber als Bamberger habe man ja bereits in Strullendorf "schon etwas Heimweh", sagt Jonas Ochs mit einem Augenzwinkern auf der Bühne.

"Ich war noch nie in Chicago, aber ich war in Pettstadt." Jonas Ochs, Bambägga

Während die Menschen an den Tischen ihr Bier trinken oder in ihre Würstchen beißen, präsentiert Rapper Jonas auf der Bühne, was er kann: Er fordert das Publikum auf, ihm Gegenstände auf die Bühne zu legen, die er dann spontan in seine Raps einbaut. Die improvisierten – oder gefreestylten – Texte handeln so von Windeln, Baby-Trinkflaschen, Visitenkarten oder auch Handtaschen. Sogar einen Einkaufszettel einer Zuschauerin verliest der Wortakrobat in Reimform auf der Bühne. Die Zuschauer spenden Applaus. Kinder kichern begeistert.