"Cat Daddies": Warum die Katze die beste Freundin des Mannes ist

Dass überhaupt jemand mitbekommt, dass Nathan seine Katzen als Klangkörper nutzt oder mit ihnen Twister spielt, liegt an seiner Social-Media-Präsenz. Sein Instagram-Kanal "Nathan, the Cat Lady" hat mittlerweile weit über 400.000 Follower – während der Dreharbeiten waren es noch knapp 350.000. In der Doku hat er den Part des liebenswerten Weirdos. Dass sein Insta-Kanal nicht aus purer Selbstdarstellungssucht entstand, erzählt er in einem Nebensatz: Casting-Agenturen erwarten in Hollywood oft für noch so kleine Rollen, dass Bewerber mindestens 10.000 Follower haben – sonst sinken die Jobchancen gen Null. Nathans Katzen haben also seinen Marktwert erhöht und sind in gewisser Hinsicht seine Brötchengeber.

"Die Obdachlosen sind bei ihren Tieren zuhause"

Immer wieder werden solch interessante, aber von der Regisseurin nicht weiter hinterfragte Randbemerkungen in den sich lose abwechselnden Porträts geäußert. Da ist der New Yorker Polizist und Cat-Daddy Chris, der mit einem obdachlosen Katzenbesitzer befreundet ist. Von Chris stammt die keinen Moment kitschige Aussage: "Die Obdachlosen sind bei ihren Tieren zuhause." Da ist der Feuerwehrmann aus South Carolina, der zwei Nebenjobs braucht, um über die Runden zu kommen und der Software-Entwickler aus San Francisco, der dem Mietwahnsinn in der Bay Area entkommen will. Diese zusätzlich zu den Haustier-Anekdoten erzählten Geschichten gleichen den Mangel an Tiefe aus und sorgen dafür, dass "Cat Daddies" zwar primär eine Liebeserklärung, aber definitiv nicht für die Katz ist.

"Cat Daddies" von Regisseurin Mye Hoang startet am Donnerstag, 10. August 2023 in den deutschen Kinos.