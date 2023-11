Weshalb "The Quiet Girl" den Oscar verdient gehabt hätte

Schweigen sei Gold, heißt es in der sprichwörtlichen Wendung. Für die schmächtige neunjährige Cait ist es ein Überlebensprinzip. Das schüchterne Mädchen zieht sich in sich zurück. Cait lebt in einer armen irischen Familie Anfang der 1980er Jahre. Die Mutter kriegt gerade ihr fünftes Kind. Der Vater ist ein zynischer Nichtsnutz. Die drei älteren Schwestern sind zickig. In der Schule wird Cait gehänselt. Dann flieht sie in die Natur. Legt sich in eine Wiese, während alle um sie herum nach ihr suchen.

Die literarische Vorlage erschien im "New Yorker"

Dann wird Cait für die Sommerferien ein paar Wochen in die Obhut der Cousine der Mutter gegeben. Nahe einer kleinen Küstenstadt kommt die Neunjährige in ein abgelegenes Farmhaus, in dem sie sich zu Beginn als Fremdkörper empfindet. Eibhlín, die Cousine der Mutter, kümmert sich um sie. Steckt sie erstmal in die Badewanne. Kämmt ihr das Haar. Sean hingegen, ein maulfauler Bauer, erscheint anfangs recht mürrisch und meidet Cait. So ist das Mädchen vor allem mit Eibhlín unterwegs, in einem für Irland ungemein heißen Sommer etwa zur nahen Quelle, aus der das Wasser geholt wird.

Die literarische Vorlage zu "The Quiet Girl" erschien 2010 in der Printausgabe des "New Yorker" – die Kurzgeschichte "Foster" von Claire Keegan. Sie wurde als "Best of the Year" ausgezeichnet und kam kurz darauf als Buch heraus, das sofort in den Kanon der herausragenden irischen Geschichten nach der Jahrtausendwende aufgenommen wurde. Colm Bairéad, der Regisseur, las es, war berührt von dem leisen Familiendrama, am Ende kamen ihm die Tränen und er hatte die Idee, das Büchlein zu verfilmen.