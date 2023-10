Und nichts als die Wahrheit: "Anatomie eines Falls" nun im Kino

Die Frage, mit der das Drama "Anatomie eines Falls" beginnt, ist denkbar simpel: "Also, was wollen Sie wissen?" Der Satz – in dem weit mehr drinsteckt, als man zu diesem Zeitpunkt auch nur ansatzweise ahnen kann – ist der Anfang eines Interviews, geführt in einem abgelegenen Chalet am Fuße der französischen Alpen. Die Schriftstellerin Sandra Voyter, dargestellt von einer phänomenal agierenden Sandra Hüller, lebt hier seit knapp zwei Jahren mit ihrem Mann und dem gemeinsamen elfjährigen Sohn. In ihren Büchern verwebt sie Persönliches mit Fiktionalem, erschafft zum Beispiel eine Romanfigur, die wie ihr Sohn nach einem Unfall erblindet ist. Eine Grenzüberschreitung, sagen die einen. Das Geheimnis ihres Erfolgs, sagen die anderen.

Was Voyter selbst dazu zu sagen hat, erfahren wir nicht. Mal weicht sie den Fragen ungelenk aus, mal wird das Gespräch zum unverständlichen Hintergrundgemurmel, weil die Kamera ins Zimmer des Sohnes wechselt. Oder es dröhnen plötzlich ohrenbetäubende Musik, Gehämmer und Bohrgeräusche aus dem Dachgeschoss, das von Sandras Mann renoviert wird. Auch wenn sie nach Außen die Fassung wahrt – kurzen Mimik-Entgleisungen lässt sich entnehmen, dass in der Beziehung einiges im Argen liegt und die passiv-aggressiven Lärmkaskaden mit Absicht durchs Haus gejagt werden.

Weit mehr als ein ausgeklügeltes Justizdrama

Alltäglicher Familienwahnsinn? Ja und nein. Vor allen Dingen ist diese nur wenige Minuten kurze Auftaktsequenz die bis ins kleinste Detail durchkomponierte Ouvertüre zu einem der komplexesten Dramen dieses Kinojahres. Wenig später ist Sandras Mann erstmals zu sehen – er liegt tot im Schnee vor dem Haus. Ob er aus dem Dachgeschoss gestürzt ist oder Sandra ihn gestoßen hat – diese Frage beschäftigt Angehörige und Richter, Polizei und Medien, die Öffentlichkeit und nicht zuletzt das Kinopublikum. Dass die zwar geschockte, aber nie von Trauer überwältigte Frau ihre Unschuld beteuert, ist irrelevant. Denn vor Gericht, erklärt ihr bester Freund und Anwalt, werden Argumentationsketten so lange geschmiedet, bis sie hieb- und stichfest scheinen.