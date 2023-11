Ach was!? Loriot, das humoristisches Universal-Genie wird 100

Ein penibler Perfektionist

In der Tat war Komik bei Loriot stets das Produkt einer preußischen Arbeitsauffassung – diszipliniert und detailversessen, penibel in Szene gesetzt, mit einem beinahe pedantisch zu nennenden Willen zur Perfektion. Nichts blieb bei Loriot dem Zufall überlassen. Exemplarisch in seiner Meisterhaftigkeit: der Sketch "Die Zimmerverwüstung", in dem ein Mann beim Versuch, ein leicht schräg hängendes Bild geradezurücken, nach und nach und mit fataler Konsequenz die Einrichtung eines Wohnraums komplett zerstört, um das Chaos am Ende mit einem einzigen hilflosen Satz zu kommentieren: "Das Bild hängt schief!"

Genauer Beobachter bürgerlicher Verhältnisse

Das Großartige bei Loriot war, dass man dem Ergebnis seiner Arbeit die Anstrengungen nicht ansah, auch weil er nie den Fehler beging, seinen Sketchen und Filmen bedeutungsschwere Gesellschaftskritik aufzubürden. Er war ein Beobachter des banalen, alltäglichen Irrsinns, aber nie gnadenlos oder gar zynisch, sondern stets menschenfreundlich und liebenswürdig; und mit der genialen Gabe gesegnet, gerade so dick aufzutragen, um deutsch-bürgerliche Verhältnisse und Verhaltensweisen nicht karikierend zu verzerren, sondern auf höchst komische Weise kenntlich zu machen.

Loriots „Dramatische Werke“

Das Herzstück von Loriots Werk waren die in den 1970er-Jahren gedrehten Fernseh-Sketche, die er selbst auf dem berühmten grünen Sofa sitzend präsentierte. In seinen "dramatischen Werken", als die er seine Sketche selbst adelte, begegnen dem Publikum all die Menschen, die als gute Bekannte durchgehen: die Hoppenstedts und Hallmackenreuthers, Müller-Lüdenscheidts, Blümels oder Blöhmanns, dargestellt von Loriot selbst, der kongenialen Evelyn Hamann und einer Reihe weiterer Schauspieler, wie dem schnauzbärtigen Heinz Meier, der immer ein wenig so aussah, als hätte man ihm die schlechte Laune ins Gesicht geknetet. Zum Vergnügen des TV-Publikums natürlich.