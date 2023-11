Bestsellerverfilmung: "Ein ganzes Leben" von Hans Steinbichler

Ein monumentales episches Drama

Das Glück wird jedoch jäh zunichtegemacht durch eine Naturgewalt: Eine Lawine zerstört die Hütte und damit die gemeinsame Zukunft. Zurück bleibt ein Gebrochener, ein Geschundener, dem man durch die nun kommenden Jahre folgt bis hin zum Kriegsgefangenenlager in Russland. Später kehrt der Egger wieder in die Berge zurück, wo soll er sonst hin? Wie will man leben, wie sterben?

Aus der erzählerischen Ökonomie Seethalers ist bei Steinbichler und seinem versierten Drehbuchschreiber Uli Limmer ein großes episches Drama geworden, das mit kräftigen, majestätischen Bildern aufwartet und manchmal hart an glatten Klischees und Rührseligkeit vorbeischrammt. Aber doch funktioniert der Film als Ganzes, ein ganzes Jahrhundert und seine Umbrüche ziehen vorbei, ein hartes Leben und acht Jahrzehnte werden erzählt. Bis hin zum Schluss, wenn der alte Egger, ein einsamer Kauz – gespielt von August Zirner, am Lebensende schreibt: "In letzter Zeit denke ich wieder öfter an Dich. An das, was war und an das, was hätte sein können. Ich habe niemanden, aber ich habe alles, was ich brauche."