"Tótem": Wie sich auf einem Fest Leben und Tod begegnen

Ein intimer Moment: Die kleine Sol und ihre Mutter auf einer öffentlichen Toilette. Auf dem Klo. Draußen klopft jemand, weil sie so lange brauchen. Die beiden singen. Himmlische Töne, mit denen in Mexiko den Toten gedacht wird. Dann sitzen Mutter und Tochter im Auto, der Rückraum voller Luftballons. Sie spielen während der Fahrt Spiele – etwa: in einem Tunnel die Luft anhalten. "Ich kann nicht mehr", platzt es aus Sol heraus. Mit dokumentarischer Handkamera sind diese Szenen gefilmt, nah dran an den Menschen, getragen von einer schönen Unmittelbarkeit, so als säßen wir Zuschauerinnen und Zuschauer mit im Auto. Darf man sich etwas wünschen? "Dass Papa nicht stirbt", sagt Sol – und die Leinwand wird erstmal schwarz.

Dann ein Tag in einer mexikanischen Großfamilie. Man trifft sich zum Geburtstag des Vaters von der siebenjährigen Sol, einem Künstler, der an einer bösartigen Krebserkrankung leidet. Seine geringen Immunkräfte verbieten eigentlich eine solche Feier, er darf niemanden sehen, niemandem begegnen. Sogar seine kleine Tochter wird von ihm ferngehalten. Sol hofft natürlich, ihren Papa anlässlich der Feier wiederzusehen. Ein absurder Moment. Menschen kommen zusammen, um einen der Ihren hochleben zu lassen, aber der, der da gefeiert werden soll, bleibt isoliert in dem weitläufigen Haus mit großem Garten, während die Vorbereitungen für das Fest beginnen. Es wird geputzt, gekocht und gebacken. Geister werden ausgetrieben, und immer mehr Familienmitglieder und Freunde treffen ein.

Begegnungen zwischen Leben und Tod

Regisseurin Lila Avilés inszeniert diese Momente als magisch aufgeladene Begegnungen zwischen Leben und Tod. Geheimnisse werden gelüftet und Wahrheiten ausgesprochen. Eine Feier ohne den Gefeierten entspinnt sich, mal ausgelassen, mal traurig. Der Tod ist ein Teil der menschlichen Existenz – hier fördert er, vergleichbar der Situation bei einer Trauerfeier, den Zusammenhalt und wirkt befreiend. Eine gemeinschaftlich empfundene Lebensfreude wird zelebriert.