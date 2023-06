Rammstein-Konzert in München: Musik, Feuer und treue Fans

Riesige Feuerfontänen, den Himmel durchzuckende Lichtdome, grelle Schlaglichter zu epischen Metalriffs: Rammstein weiß, wie man den Adrenalinspiegel des Publikums nach oben jagt. In großen Gruppen pilgerten die Fans am Mittwochabend zum ersten von vier Konzerten in München - alle vier Shows sind ausverkauft, 240.000 Tickets insgesamt haben trotz der Vorwürfe gegen Sänger Till Lindemann ihre Abnehmer gefunden.

Feuer-, Licht- und Pyroshow der Superlative

Und für die, die zum Auftakt gekommen waren, fühlte sich der Abend beinahe so an wie immer bei Rammstein: Musik, Feuer und eine Pyroshow der Superlative, für die die Band bekannt ist. Till Lindemann äußerte sich nicht zu den Vorwürfen, absolvierte seinen Auftritt wie gewohnt. Nur als er zum Schluss seinen Fans dankte, dass sie gekommen waren, ließ sich das dann doch im Kontext der Vorwürfe verstehen. Und das Publikum dankte es ihm mit viel Applaus, begeisterten La-Ola-Wellen durchs Stadion – und ungebrochener Solidarität. Man habe schon schmunzeln müssen, so ein Fan nach dem Konzert, als Lindemann fast habe lachen müssen beim Song "Ich will, dass ihr mir vertraut". Bei der Zugabe ließ sich die Band auf Schlauchbooten durchs Publikum tragen.

Eine im Vorfeld des Konzerts geplante demonstrative Solidaritätsaktion im Olympiastadion allerdings blieb aus. Am Ende von Rammstein-Konzerten gehen Mitglieder der Band regelmäßig in die Knie vor ihren Fans. Auf Instagram und in Facebook-Gruppen waren laut Medienberichten Aufrufe gepostet worden, das Publikum solle ebenfalls für die Musiker niederknien, um zu zeigen, dass es trotz der Vorwürfe zu Rammstein stehe. Wie berichtet wurde, wollten Fans dazu eine Version des Songs "Ohne dich" mit verändertem Text singen: "Ohne Euch können wir nicht sein". Dazu kam es nicht: Als "Ohne dich" gespielt wurde, waren am Mittwochabend wie bei anderen Konzerten auch nur die Lichter hochgehaltener Handys zu sehen.