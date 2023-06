Rammstein - Münchner Festival-Chefin: Die Row Zero existiert

Zahlreiche Frauen haben in der vergangenen Woche Anschuldigungen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann erhoben - nun kommt eine weitere hinzu. Die Influencerin Kayla Shyx hat auf YouTube ein 36-minütiges Video hochgeladen, in dem sie schildert, wie sie für die "Row Zero" "gecasted" wurde.

Sie sei von einer Russin namens Alena Makeeva angesprochen und anschließend zur Rammstein-Afterparty gebracht worden. Dabei sei es aber nicht geblieben. "Ich war eine von Tills Girls", sagt Shyx.

Die Systematik der "Row Zero"

Während der Afterparty sei sie mit anderen Frauen in einen separaten Raum gebracht worden. Dort habe ihr eine Konzertteilnehmerin, die Kayla unter dem Namen "Paula" anonymisiert, erzählt, dass Lindemann sich die Frauen schon bei der Pre-Party angeschaut und dann ein Mädchen ausgewählt habe. "Er hat sich halt die eine ausgesucht und die wurde mitten im Set rausgezogen, um ihm unter der Bühne einen zu blasen", zitiert Shyx die Frau. Sie habe daraufhin Reißaus genommen, so Shyx, sei aber von der Situation verstört gewesen.

Superbloom-Direktorin: "Ja, Row Zero gibt es"

Aus Bandkreisen heißt es unterdessen zu den Vorwürfen, dass es nicht nur bei Rammstein eine "Row Zero" gebe, sondern ebenso bei anderen Bands. Treffen mit Mick Jagger könnten gekauft werden, dafür müsste man aber mehr als 1.000 Euro zahlen.

Auch die Direktorin des Superbloom-Festivals in München, Fruzsina Szép, bestätigt, dass der berüchtigte Bereich der "Row Zero" bei Konzerten in Deutschland grundsätzlich existiere, aber selten sei. Im Interview mit Bayern 2, sagte Szép: "Ja, die Row Zero gibt es. Aber ich würde mal sagen, dass es sehr, sehr wenige Festivals gibt, die so etwas machen."

Szép, die auch im Vorstand von "Yourope", der "European Festival Association" ist, betonte: "Wir sind da sehr sensibilisiert und schauen, dass unsere Festivals so sicher und so gut organisiert sind, wie es nur geht." Zugleich stellte sie klar, dass es bei "ihrem" Festival in München keinen Extrabereich für eingeladene Frauen gebe: "Nein, den gibt es nicht und den wird es auch nicht geben. Es ist Teil meiner Persönlichkeit, dass mir die Frauen innerhalb der Musikszene, innerhalb der Branche und auf unseren Bühnen und hinter den Bühnen und in unseren Teams sehr wichtig sind."

Licht und Schatten des Groupietums

Derweil führen viele Fans zur Verteidigung von Rammstein an, dass es im Umfeld von Bands schon immer Groupies gegeben habe - was diese teils auch öffentlich sehr positiv dargestellt hätten. Frauen wie Uschi Obermaier feierten sich für Affären mit Jimi Hendrix, Mick Jagger und Keith Richards und verstanden das als weibliche Emanzipation.

Andererseits gab es ebenso Missbrauchsskandale im Zusammenhang mit Groupies - etwa gegen Aerosmith-Sänger Steven Tyler. Gegen ihn wurde rückwirkend Klage wegen eines mutmaßlichen Missbrauchsfalls in den 1970ern eingereicht.

Im Fall Rammstein schockiert viele die mutmaßliche Systematik des Castings der Frauen für die "Row Zero". Das könnte allerdings in der Rockbranche System haben, wie es das Statement aus Bandkreisen andeutet. Die Aktivistin und Kulturwissenschaftlerin Reyhan Şahin, alias Lady Bitch Ray, schreibt dazu auf Twitter: "Gezielte Rekrutierung auf Konzerten von (meist jungen) Frauen für Sex wird oftmals vonseiten der Manager für die männlichen Acts durchgeführt und ist ein ziemlich gängiges Ding in der Pop-, Rock- & Deutschrap-Szene."