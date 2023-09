Kulturschaffende demonstrieren gegen Bayern-2-Programmreform

Schriftsteller, Theatermacher, Musiker, Journalisten und weitere Kulturschaffende haben sich hinter dem Hochhaus des Bayerischen Rundfunks versammelt, um gegen eine geplante Programmreform von Bayern 2 zu protestieren - und im Anschluss einen Offenen Brief an die Intendantin zu übergeben. Darin heißt es, man nehme mit "größter Sorge" die Berichterstattung über "einen radikalen Umbau der Welle Bayern 2 zur Kenntnis".

Mehrere Stunden eigenständiges Kulturprogramm sollten danach im Frühjahr 2024 im Zuge einer weitreichenden Programmreform verschwinden. Die Veranstalterinnen der Demonstration legten die Betonung auf "eigenständiges" Kulturprogramm und listeten – unter lauten Buhrufen der zahlreichen Demonstranten – auf, um welche Sendungen es sich handelt: kulturWelt, das tägliche Feuilleton, Diwan, das Büchermagazin, das Kulturjournal. Kritik, Dialog Essay, Nachtstudio, filmKultur und radioTexte, die Lesungen.

"Raum, um unsere Arbeit sichtbar und hörbar zu machen"

"Der Wegfall eines großen Teils der Kultursendungen von Bayern 2 führt aus unserer Sicht auch dazu, dass wir Künstlerinnen und Künstler – Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Musikerinnen und Musiker, Regisseurinnen und Regisseure, Theatermacherinnen und Theatermacher, Architektinnen und Architekten, Bildende Künstler und Künstlerinnen und andere – künftig immer weniger Raum bekommen, um unsere Arbeit sichtbar und hörbar zu machen, um ein offenes Podium für sie zu haben. Wo aber soll man Kultur noch entdecken, wenn es kein Forum zum Entdecken mehr gibt?" heißt es in dem von den Schriftstellern Thomas von Steinaecker und Sandra Hoffmann und der Verlegerin Eva Mair-Holmes initiierten Offenen Brief. Sandra Hoffmann las ihn bei der Demonstration vor – von Steinaecker hatte seine Teilnahme an der Demonstration am Morgen kurzfristig abgesagt.

Die unterzeichnenden Künstlerinnen und Künstler fürchten mit der für April 2024 geplanten Reform: "das Ende einer eigenständigen kontinuierlichen und vertiefenden Kulturberichterstattung, das Ende von Debattenkultur, das Ende kultureller Themensetzung im Programm von Bayern 2."

Uwe Timm gegen Regionalisierung und Quotendruck

Schriftsteller Uwe Timm ergriff nach den Veranstalterinnen zuerst das Wort, um gegen die von Kulturprogrammchef Björn Wilhelm inzwischen mehrfach verteidigte Bayern-2-Reform zu protestieren. Der Kulturdirektor des BR hatte wiederholt darauf verwiesen, dass es künftig – in einer Programmfläche verteilt, die viel mehr Zuhörer habe – sogar mehr Kulturinhalte gebe. Uwe Timm entgegnete mit der Überlegung: "Geht es um Quantität, könnte man Buchrezensionen auch im Verkehrsfunk bringen mit einer zwanzigfachen Hörerschaft, wenn die dann überhaupt hinhören und nicht auf die nächste Blitzwarnung warten".

Während Björn Wilhelm laut eigener Aussage die Absicht verfolgt, künftig mehr "in bayerische Kultur, bayerische Autoren, bayerische Vernissagen, bayerische Premieren zu investieren" statt in internationale Blockbuster, warnt der Schriftsteller vor einer forcierten Regionalisierung: "Ist dem Kulturdirektor bewusst, dass er den Forderungen der Freien Wähler und auch der AfD entgegenkommt? Man muss nur Herrn Aiwanger hören, zu dem, was ihrer Meinung [der Wählerschaft von AfD und FW, Anmerkung der Red.] nach das Volk will: das Bunte, Muntere, Volkstümliche. Hingegen sollen Diversität, Kritik, Internationalität zurückgedrängt werden. Im Übrigen wird sich diese Kulturoffensive auch auf fatale Weise gegen den BR richten, wenn er sich aus dem kritischen Diskurs über die sogenannten Blockbuster selbst herausnimmt."

Die "Diversifikation ins Beliebige" und Unterhaltsame, explizit ins Bayerische, ist in den Augen von Uwe Timm absurd, wobei er natürlich "nichts gegen bayerische Kunst" sagen wolle. Nur dagegen, dass man sich ausklinke aus einem Diskurs, der international und auch bundesrepublikanisch geführt wird. "Das ist ein Abbau von demokratischen Möglichkeiten, von Informationen! Und Kultur ist eben nicht nur die Berichterstattung, sondern – das ist ja mehr – hier wird darüber verhandelt, was Freiheit ist und wie man frei leben kann und das gehört ja mit dazu", so Timm.

Gomringer will bewährte Sendungen statt Gesamt-Fläche Kultur

Die Dichterin und Kulturmanagerin Nora Gomringer fürchtet in ihrer Protestnote, dass die Kultur durch die geplante Bayern-2-Programmreform in einem Verschiebebahnhof geopfert werde. "Würden die bewährten Programme in eine Art Radio-Gesamt-Fläche Kultur übergeleitet, würde dem Quotendruck stattgegeben, so ließe man Formate sterben, die hohe Sicht und Hörbarkeit von Künstlerinnen und Künstlern in Bayern und in ganz Deutschland garantierten".

Eine treue kulturWelt-Hörerin bringt nach der etwa 40 Minuten dauernden Protestveranstaltung die Stimmung vieler Demonstrierenden im BR-Interview auf den Punkt: "Das Verstreuen (der Kulturinhalte) ist das, was mich unglücklich macht. Ich bin jemand, der die kulturWelt jeden Morgen gehört hat, und mir ist das Herz stehen geblieben, als ich gehört habe, die wird gestrichen. Ich hatte noch leise Hoffnung, man könnte noch was machen, Kraft seiner Funktion als Gebührenzahler. Aber ich höre schon, das ist gestorben. Trotzdem bin ich hergekommen, aber es lässt einen sehr verzagt zurück, trotz dem tollen Auftreten der Menschen hier."

BR verspricht "Kulturoffensive"

Der BR selbst spricht mit Blick auf die Programmreform von einer geplanten "Kulturoffensive", mit der er mehr Menschen in Bayern mit Kulturinhalten erreichen will. Neben Kulturprogrammchef Wilhelm stellte sich auch Intendantin Katja Wildermuth gegen "vermeintliche Kürzungen" und forderte "einen klaren Blick auf die Fakten". So sollen Kulturinhalte unter anderem auf eine neue werktägliche Sendestrecke von 14.00 bis 16.00 Uhr verlegt werden und damit nach Angaben des Senders bis zu siebenmal mehr Hörerinnen und Hörer erreichen: "Ziel der Programmreform ist es, die Kulturinhalte von wenig genutzten Randplätzen und dem Wochenende in die Kernzeit des Hörfunks zu heben", hieß es in einem Statement von vergangener Woche.