Wieder aufs Handwerk konzentrieren: KI beim fränkischen Bäcker

Axel Schmitt ist von Beruf Bäcker. Dieses Handwerk üben er und "seine Leute" in einem unterfränkischen Dorf nahe Volkach aus. Bekannt ist er aber weit darüber hinaus. Unter dem Slogan "Backen für Wacken" wurde der Heavy-Metal-Fan bundesweit bekannt. Seine Fangemeinde auf Instagram zählt mittlerweile 120.000 Follower. Backshows im Privat-Fernsehsender tun ihr Übriges. Kurz: Axel Schmitt brennt für das Bäckerhandwerk, in aller Öffentlichkeit. Und um sich wieder mehr auf das Backen selbst konzentrieren zu können, sucht er sich technische Unterstützung – zum Beispiel Künstliche Intelligenz.

Selbstbedienungsregale wegen Personalmangel

Früh am Morgen sind die Auslagen der Bäckerei Schmitt in Frankenwinheim immer gut gefüllt. Am Abend sollte das möglichst nicht mehr so sein. Denn dann wäre viel von dem hochwertigen Backwerk nicht mehr zu verkaufen. Dafür, dass die Menge passt, sorgen hinter den Tresen der sechs Filialen rund um Volkach Menschen – mit ihrer natürlichen Intelligenz. Doch Personal muss man erst mal finden. Deshalb verkauft Axel Schmitt Brot, Brötchen oder süße Teilchen zusätzlich über ein halbes Dutzend Selbstbedienungsregale.

KI-Software in Regalen versteckt

Das erste davon hat ein regionaler Softwareentwickler jetzt mit Künstlicher Intelligenz ausgestattet. KI als virtuelle Bäckerei-Fachkraft – das funktioniert erstaunlich gut, findet Axel Schmitt und erläutert, was der Kunde weder sieht noch sonst irgendwie bemerkt. Denn für ihn oder sie liegt die Ware in einem gewöhnlichen Schauregal, dessen Klappen man mit der Hand öffnet, um den Inhalt anschließend mit einer Metallzange in die Tüte zu legen. Im Sockel verstecken sich allerdings Rechner, die das Regal ständig überwachen, sagt Schmitt: "Unter jedem Boden, unter jedem Tablett hier ist eine Waage verbaut. Die wiegt permanent das Gebäck und weiß genau, wenn eins rauskommt – da ist hinterlegt, wie schwer so ein Brötchen ist."

Bäcker: "Vorteile liegen auf der Hand"

Alles, was sich im Volkacher SB-Regal tut, kann Axel Schmitt am Computer von seinem acht Kilometer entfernten Büro aus mitverfolgen und, wenn nötig, Nachschub liefern. "Also, die Vorteile liegen auf der Hand", meint der Bäckermeister: "Erstens, wir sparen Lebensmittel ein. Also keine Lebensmittelverschwendung. Mega gut! Dann entlasten wir unser Personal im Büro damit und können die Arbeitskräfte für wichtige Sachen wie Qualität oder Einkaufen von tollen Rohstoffen einsetzen. Und natürlich: wir können zu jeder Tageszeit das beste Angebot für den Kunden bringen. Und das Produkt kommt aus Franken."

Künstliche Intelligenz verarbeitet unterschiedlichste Daten

Tatsächlich hat eine Firma aus dem Raum Schweinfurt die Software nach den Wünschen des Bäckers konzipiert. Neben der Menge an Backwaren hat die KI auch noch andere Daten im Blick. Steht das Wochenende bevor oder ein Feiertag? Auch die Tageszeit und sogar das Wetter erlauben Rückschlüsse darauf, wie sich die Kundschaft an diesem Tag voraussichtlich verhält. Axel Schmitt sieht auf dem Bildschirm für jedes einzelne Produkt im SB-Regal eine Verlaufskurve. Und wenn es eilt, schickt die KI ihm einen Weckruf aufs Handy.

KI meldet sich auf dem Handy: Bäcker reagiert spontan auf Bedarf

Einen solchen Alarm habe es in den vergangenen Wochen immer wieder gegeben. Der bedeutet dann zum Beispiel: "Heute wird mehr Baguette gekauft." Denn es war Grillwetter. Unverhofft haben dann etwa die Leute mittags viel Baguette gekauft, um abends noch mal zu grillen. "Und dann wissen wir ganz genau: jetzt müssen wir aktiv werden", erklärt Schmitt. Dann kommt Leben in die Backstube, auch außerhalb der Kernarbeitszeit, die längst abgeschlossen ist, wenn die meisten Menschen das Bett verlassen. Allerdings fangen die Bäcker dann nicht bei Null an. Denn das Teiganrühren, Kneten und in Form bringen haben sie bereits auf Vorrat erledigt, erklärt der Bäckermeister. Innerhalb von zwei Stunden habe er neue Produkte im Regal.

Nachwuchssorgen auch im Bäckerhandwerk

Tatsächlich steckt hinter dem KI-Einsatz für Bäckermeister Schmitt weit mehr als eine technische Spielerei. Denn auch in Frankenwinheim steht der Handwerksnachwuchs nicht an der Straße. Schmitt wirbt neuerdings mit dem doppelten Lehrgeld, um Azubis für Verkauf und Backstube zu bekommen. Und die sollen sich, dank der mitdenkenden Software, dann aufs Wesentliche konzentrieren können. "Das ist dann das Wichtige, wo es die Handarbeit braucht", sagt Axel Schmitt. "Aber die unwichtigen Arbeiten wie solche planerischen Denksportaufgaben oder irgendwelche Exceltabellen vergleichen, das macht das Regal und gibt uns die Zeit, uns aufs Handwerk zu konzentrieren und auf die tolle Arbeit, die wir machen."