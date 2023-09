Trainerbeben beim DFB: Woran Hansi Flick gescheitert ist

In seinen letzten Minuten als Bundestrainer in einem Fußballstadion war Hansi Flick am Samstagabend (09.09.2023) noch einmal der "nette Hansi", wie ihn so viele kannten. Er herzte die Fans, machte Selfies mit ihnen und unterschrieb wirklich auch noch auf dem allerletzten Trikot, das ihm kurz vor Mitternacht entgegengehalten wurde. Und das, man muss daran erinnern, nachdem seine Mannschaft gerade 1:4 gegen Japan untergegangen war in Wolfsburg.

Der 58-Jährige hätte also durchaus deutlich angefressener sein und sich nach einem Interview mit dem übertragenden Sender sofort auf den Weg in die Kabine machen können. Doch Hansi Flick wahrte schon als Bayern-Coach den Respekt vor den Fans, sein öffentliches Auftreten war menschlich sauber - und so ist es auch beim DFB-Team geblieben.

Erster freigestellter Bundestrainer - Bernd Schmelzer: "Entscheidung überfällig"

Tags darauf durfte Hansi Flick noch eine Trainingseinheit beim DFB-Team leiten, ehe er anschließend vom DFB freigestellt wurde - als erster Bundestrainer überhaupt! "Der sportliche Erfolg hat für den DFB aber oberste Priorität. Daher war die Entscheidung unumgänglich", sagte der Präsident Bernd Neuendorf. "Das Japan-Spiel hat uns klar gezeigt, dass wir in dieser Konstellation nicht mehr weiterkommen", sagte der Sportdirektor und interimistische Nachfolger Flicks, Rudi Völler.

"Die Entscheidung ist nicht überfällig gewesen, sondern genau richtig in der jetzigen Situation neun Monate vor der Heim-Europameisterschaft", sagt der BR24Sport-Reporter Bernd Schmelzer, der für den BR und die ARD über die Nationalmannschaft berichtet. "Es gab jetzt nichts anderes mehr, keine andere Lösung, als die Reißlinie zu ziehen. Von daher war die Entscheidung absolut in Ordnung."

Bernd Schmelzer: "Flick hat die Ergebnisse aus dem Blick verloren"

Doch, was ist passiert? Woran ist Hansi Flick gescheitert? "Der Trainer gibt das Personal vor, der Trainer gibt die Taktik vor, der Trainer gibt die Richtung vor. Hansi Flick hat sehr viel probiert. Er hat drei Länderspiele im März gehabt, in denen er sehr viel Personal getestet hat. Aber er hat die Ergebnisse so ein bisschen aus dem Blick verloren", sagt Schmelzer.

In seinen insgesamt 25 Spielen als Bundestrainer hatte Flick nie in zwei aufeinanderfolgenden Partien der gleichen Aufstellung vertraut. Immer wieder wechselte er - besonders in der Abwehrformation signifikant. Mal probierte er die Dreierkette, mal die Viererkette. Mal eine sogenannte "Ochsenabwehr" aus lauter Innenverteidigern, am Samstag dann überraschend den Münchner Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger. Der war zuvor noch der Anker im Mittelfeld.