Kammerspiele: Joachim Meyerhoff brilliert in "Die Vaterlosen"

Da ist er, auf er Bühne der Münchner Kammerspiele, der berühmte Generationenkonflikt: Dieses: "Früher war alles besser!", dieses: "Ich verstehe euch nicht mehr", dieses: "Gegen was muss ich kämpfen, um mich zu befreien?" und dieses: "Was muss ich bekämpfen, um nicht unterzugehen?". Vier Generationen hat die Regisseurin Jette Steckel in Anton Tschechows "Die Vaterlosen" ausgemacht, vier Generationen, denen sie im Programmheft die Begriffe Boomer oder Generation X, Y und Z zuordnet und sie damit auch im Hier und Jetzt verortet.

Talkeinlage der Vätergeneration

Dieser Generationenkonflikt ist eines der Grundmotive, die der 18-jährige Autor in seinem Erstling verarbeitete, der als eine Art ausuferndes Fragment bereits die ganze Hellsicht des Menschenflüsterers Anton Tschechow zeigt. Kein Wunder also, dass das Stück, das eigentlich eher unter dem Namen "Platonow" bekannt ist, in den Münchner Kammerspielen nun unter dem Titel "Die Vaterlosen" gespielt wird, den Tschechow ihm in seinem Tagebuch gab.

Dabei räumt Jette Steckel gerade der Vätergeneration in ihrer Inszenierung einen ganz besonderen Platz ein: Unter dem durchaus komischen Titel "Dad Men Talking" hat sie die würdige Eminenz der deutschen Theaterdramaturgie, den 74-jährigen Carl Hegemann, eingeladen, in jeder Aufführung einen anderen Talkgast seiner eigenen Generation zu empfangen. Was wohl als geistreich pointierter Effekt gedacht ist, entpuppte sich allerdings nun bei der Premiere mit dem ersten Gast, dem eigentlich als radikal bekannten Filmemacher Ulrich Seidl, als eher mau verpuffende Einlage.

Joachim Meyerhoff brilliert als Platonow

Und so steht naturgemäß trotzdem auch in München Platonow im Mittelpunkt, der langsam verblühende Dorfschullehrer, in den sich noch immer die Frauen verlieben. Der bringt in Gestalt von Joachim Meyerhoff mit seiner großartig in Szene gesetzten wechselwendigen Rückgratlosigkeit eine Festnacht durcheinander. Eine Hochzeit ist zu feiern, eine Zwangsversteigerung steht an. Wechsel, Veränderung und Zumutung liegen in der Luft, Hilflosigkeit, Resignation und Scheitern sind die Reaktion. Liebe ist die Sehnsucht, doch die Angst vor ihr stellt sich ihr zugleich in den Weg. Und Platonow, der verzweifelte Zyniker, spricht Wahrheiten aus, wenn er mit anderen redet, Wahrheiten, die eigentlich auch und vor allem ihn selbst betreffen: "Sofia, was ist das denn, dieses ganze Leben? Was ist das denn? Wozu machen Sie denn da so ein Theater? Wer hat Ihnen das Lügen beigebracht? Sie sind ja bis ins Mark verdorben."