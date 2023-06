Bühnenbildner Florian Lösche an den Münchner Kammerspielen

Welche Role spielt eigentlich das Bühnenbild im Theater? Das Bühnenbild für "Die Vaterlosen" von Anton Tschechow, die am Samstag in den Münchner Kammerspielen Premiere feiern, stammt von Florian Lösche, Jahrgang 1981, aufgewachsen in Dießen am Ammersee, Studium an der Kunstakademie München. Vom Hamburger Thalia Theater über die Berliner Schaubühne, die Salzburger Festspiele und das Wiener Burgtheater bis zur Bayerischen Staatsoper hat der preisgekrönte 41-jährige bereits für alle namhaften Bühnen im deutschsprachigen Raum gearbeitet.

Aus einem großen schwarzen Nichts eine ganze Welt erschaffen: das ist die Aufgabe eines Bühnenbildners. Grundlage ist dabei immer der Text des Stücks – aber das heißt noch lange nicht, dass man diesen Text eins zu eins bebildern muss. Florian Lösche geht die Sache abstrakter an. Seine Bühnenbilder wecken Assoziationen, bauen Stimmungen auf, bilden Gerüste für Beziehungsgeflechte. Sie verschaffen den Schauspielerinnen und Schauspielern einen Raum, in und mit dem sie spielen können.

Schauspieler spielen im Netz

Die Skizzen und Modelle für seine Arbeiten entstehen in seinem Atelier in einem alten Künstlerhaus in Dießen am Ammersee. Die Bühnenbilder selbst werden in den Theaterwerkstätten gebaut. Auf dem Computer zeigt Lösche Fotos einer älteren Arbeit am Hamburger Thalia-Theater und erzählt: "Das ist ein riesiges Kletternetz, in dem die Schauspieler den ganzen Abend gespielt haben, und das hat sich an vier Punkten im Raum bewegt und gekippt. Es wurde viel geklettert und auf der anderen Seite gab es das erzählerische Element, über die Bildwelt hat sich total viel transportiert."

Das Netz löst eine ganze Flut völlig unterschiedlicher Assoziationen aus: Rettung oder Gefangenschaft, Vertrauen oder Gefahr, man kann durch das Netz hindurch rutschen oder daran emporklettern, mal von oben nach unten, mal von unten nach oben sprechen und dabei auch noch kopfüber hängen.

Bühnenbilder wie Skulpturen

Lösches Bühnenbilder sind Skulpturen oder Installationen, die oft mitten auf der Bühne stehen. Die Schauspieler müssen mit ihnen umgehen. Etwa die Weltkugel aus "Dantons Tod": ein entkernter Globus, auf mehreren Ebenen bespielbar. Das Bühnenbild wird zum aktiven Mitspieler, manchmal sogar wortwörtlich. Für Ibsens "Volksfeind" am Burgtheater in Wien ließ Florian Lösche sieben riesige Zwerge herstellen, in jeder der bis zu 8 Meter hohen Figuren steckte ein Techniker, der seinen Zwerg über die Bühne lotste. Das Bühnenbild als sich wandelnder Organismus, zu dem der Schauspieler in Beziehung tritt. "In meinen Arbeiten ist es meist so: Es gibt eine starke Setzung, eine Behauptung, einen Raum und der hat aber im besten Fall viele Möglichkeiten in Erscheinung zu treten und wandelt sich über das Stück."

Für eine Inszenierung der "Medea" errichtete Florian Lösche mitten auf der Bühne eine dicke Mauer aus Altkleiderpaketen, in Folie gewickelt und geschnürt. Die einzelnen Module konnte man wie Bausteine aus der Wand herausnehmen, bis ein Loch entstand und die Wand zu einer Art Höhle machte, in der die Schauspieler herumklettern konnten. Die herausgebrochenen Pakete dienten ihnen zugleich als Spielmaterial, konnten verschoben, geschichtet, geworfen werden.