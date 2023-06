Jetzt im Kino: Der Berlinale-Erfolg "20.000 Arten von Bienen"

Das Geschlecht wird überschätzt, und doch gestaltet es sich in der allgemein so bedeutsamen Festlegung als ungemein komplex – so kann man diese Szene auf den Punkt bringen. Die beiden Kinder machen einfach weiter, sie wollen zusammen etwas aus dem Wasser des Flusses holen.

Die junge spanische Regisseurin Estibaliz Urresola Solaguren schafft in ihrem Film über einen Trans-Jungen einen geschützten Raum für das, was sie erzählen will. Es gibt keine feindliche Außenwelt, keine Diskriminierungen, keine sexistischen Beschimpfungen.

Behutsame Inszenierung

Die Handlung kreist um Begegnungen und Gespräche in der Familie und mit ein paar Bekannten im Dorf, zwischen Geschwistern, der Mutter, der Oma, den Tanten.

Wie behutsam und sensibel Solaguren vorgeht, zeigt beispielhaft die Szene am Fluss: In dem Moment der geschlechtlichen Offenbarung sieht man keines der beiden Kinder nackt. Die Kamera blickt in ihre Gesichter, erzählt alles über die Regungen, die sich im Mienenspiel ausdrücken.

Zusammen mit ihrer Kamerafrau Gina Ferrer García hat die 39-jährige Regisseurin ein stimmiges visuelles Konzept entwickelt, das den Menschen im Film nahekommt, immer wieder ein intimes Neben- und Miteinander kreiert.