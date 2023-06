US-Popstar Madonna auf Intensivstation - Welttournee verschoben

Pop-Diva Madonna ist wegen einer schweren Erkrankung ins Krankenhaus gebracht worden. Das teilte Madonnas Manager Guy Oseary am Mittwoch mit. Oseary erklärte auf der Online-Plattform Instagram, die US-Sängerin habe am Samstag eine "schwere bakterielle Infektion" entwickelt und auf eine Intensivstation eingeliefert werden müssen. Sie habe dort "mehrere Tage" verbracht. "Ihr Gesundheitszustand bessert sich, sie ist aber noch in medizinischer Behandlung", erklärte Oseary weiter. Die 64-Jährige werde sich voraussichtlich vollständig erholen.

Alle Termine abgesagt

Bis auf Weiteres würden aber alle Termine auf Eis gelegt. Das betreffe auch die Welttournee der Musikerin, die am 15. Juli starten sollte - mit insgesamt mehr als 80 Konzertterminen. Ein neuer Starttermin soll zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.

Angeblich bewusstlos in Wohnung gefunden

Die amerikanische Klatschseite "pagesix.com" schrieb ohne nähere Quellenangabe, Madonna sei bewusstlos in ihrer New Yorker Wohnung gefunden worden. Sie sei in einem New Yorker Krankenhaus mindestens eine Nacht lang intubiert worden, Tochter Lourdes Leon (26) sei ihrer Mutter nicht von der Seite gewichen in den letzten Tagen.

Mit Informationen von dpa und AFP